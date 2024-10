Vinhomes có bao nhiêu tiền mặt trước giao dịch lớn nhất lịch sử TTCK Việt?

Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 33.323 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,8% so với cùng kỳ.

Do tốc độ giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu nên lãi gộp của Vinhomes giảm còn 9.751 tỷ đồng, bằng 65% so với cùng kỳ. Bù lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 198% lên 5.497 tỷ đồng.

Các chi phí đều tăng. Chi phí bán hàng tăng 139% lên gần 1.629 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 74% lên 1.108 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng 63% lên 1.555 tỷ đồng.

Kết quả, khép lại quý III, Vinhomes báo lãi sau thuế hơn 8.980 tỷ đồng, bằng 84% cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, công ty này có lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 20.600 tỷ đồng, bằng 64% cùng kỳ năm 2023.

Tại thời điểm 30/9, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt 524.684 tỷ đồng và 215.966 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 18,3% so với tại thời điểm 31/12/2023.

Tiền và các khoản tương đương tiền vào thời điểm ngày 30/9 đã tăng lên 20.621 tỷ đồng từ con số 14.103 tỷ đồng hồi đầu năm. Bên cạnh đó, công ty còn có 3.802 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với 1.433 tỷ đồng trong đó là tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, kỳ hạn gốc từ 3 đến 12 tháng, hưởng lãi suất 2,5% đến 5,8%/năm.

Gần đây Vinhomes đã bắt đầu vào việc thực hiện kế hoạch mua lại 370 triệu cổ phiếu VHM (chiếm 8,5% tổng số cổ phiếu lưu hành) với thời gian giao dịch dự kiến từ 23/10 đến 21/11 thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.

Mục đích giao dịch được phía doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định là để đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông trong bối cảnh thị giá VHM trên thị trường chứng khoán đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHM ghi nhận mức thanh khoản tăng vọt kể từ phiên 23/10, khối lượng giao dịch bình quân đạt 26,7 triệu đơn vị/phiên, trong đó, phiên 24/10 đạt 33,6 triệu đơn vị. Ở phiên 30/10, mã này được giao dịch với tổng khối lượng 31,8 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch lên tới 1.333 tỷ đồng.

Thị giá VHM đạt 41.150 đồng/cổ phiếu, giảm gần 15% so với mức giá lúc công ty khởi động việc mua lại lượng lớn cổ phiếu. Mặc dù vậy, tạm tính cho cả thương vụ với mức giá hiện tại thì quy mô giao dịch cũng đã lên tới trên 15.225 tỷ đồng, con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam khi một công ty niêm yết mua lại cổ phiếu công ty.

Tại ngày 30/9, Vinhomes có tổng cộng 45 công ty con, tăng 11 công ty so với đầu năm. Số lượng nhân viên của công ty mẹ và các công ty con là 12.352 người, tăng 2.412 người.