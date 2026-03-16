Bán hàng online trên sàn và mạng xã hội phải khai, nộp thuế ra sao?

Liên quan quy định về kê khai, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số, Cục Thuế cho biết các nội dung này được quy định tại Nghị định 68/2026 của Chính phủ và Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, các đơn vị quản lý nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến (như Shopee, TikTok Shop, Lazada...) có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh giao dịch trên nền tảng theo quy định tại Nghị định 117/2025 của Chính phủ.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân cư trú bán hàng trên các nền tảng không có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến (như Facebook, Zalo, Instagram...), người bán phải tự kê khai và nộp thuế theo quy định.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số hoặc vừa kinh doanh tại cửa hàng vừa kinh doanh trên các nền tảng này, nếu tổng doanh thu trong năm từ 3 tỷ đồng trở lên thì phải tổng hợp toàn bộ doanh thu để quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

Ngoài ra, trường hợp có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất, hộ, cá nhân kinh doanh cũng phải tổng hợp doanh thu để quyết toán thuế theo năm.

Số thuế thu nhập cá nhân đã được nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khấu trừ và nộp thay sẽ được trừ vào số tiền thuế phải nộp khi quyết toán.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số và không có địa điểm kinh doanh, người bán sẽ kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi cư trú, bao gồm nơi ở hiện tại; nơi tạm trú hoặc nơi thường trú.

Cá nhân không cư trú kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số không có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán (như Facebook, Zalo, Instagram...) phải tự kê khai và nộp thuế theo quy định tại Nghị định 117/2025 của Chính phủ.

Các cá nhân này không phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế và không phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.