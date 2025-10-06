Bamboo Capital, Tracodi xin lỗi cổ đông khi cổ phiếu bị đình chỉ

Ngày 3/10, Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) và công ty thành viên Tracodi (mã chứng khoán: TCD) cho biết đã nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu BCG, TCD do chưa hoàn tất công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định. Thời hạn đình chỉ từ ngày 9/10/2025.

Với thông tin tiêu cực trên, phía Bamboo Capital thừa nhận đây là tình huống ngoài mong muốn, đồng thời gửi lời xin lỗi tới cổ đông. “Chúng tôi cam kết củng cố hệ thống quản trị, đẩy nhanh tiến độ hoàn tất báo cáo kiểm toán và minh bạch thông tin. Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tập trung mọi nguồn lực để sớm khắc phục tình trạng này, ổn định sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi cổ đông”, văn bản công ty nhấn mạnh.

Giá cổ phiếu BCG hiện chỉ ngang cốc trà đá (Ảnh: VNDStock).

Theo Bamboo Capital, sự chậm trễ trong công bố báo cáo xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đáng chú ý là biến động bộ máy nhân sự, đặc biệt ở khối tài chính - kế toán, khiến quá trình bàn giao hồ sơ kéo dài. Bên cạnh đó, tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại nợ cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital đã chủ động thực hiện các phương án khắc phục cụ thể. Trong đó, bộ máy nhân sự ở cả Bamboo Capital và Tracodi đã cơ bản được kiện toàn, với sự phân công rõ ràng trách nhiệm điều phối, đặc biệt trong mảng tài chính - kế toán.

Đồng thời, phía Bamboo Capital cho hay các công ty đã và đang tích cực làm việc với đơn vị kiểm toán, đối tác và trái chủ để đẩy nhanh tiến độ tổng hợp số liệu, nhằm sớm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán.

Đối với việc triển khai tái cấu trúc nợ, hai doanh nghiệp này cho hay cả Bamboo Capital và Tracodi đã làm việc với các ngân hàng, các tổ chức tài chính liên quan để thực hiện tái cấu trúc nợ, xử lý các gói trái phiếu và hiện đạt được tiến độ nhất định.

Theo doanh nghiệp, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Bamboo Capital, Tracodi dự kiến sẽ phát hành vào ngày 31/12 tới.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 3/10, cả BCG và TCD đều giảm sàn 2 phiên liên tiếp, tổng cộng dư bán gần 40 triệu cổ phiếu. Thị giá TCD còn 2.100 đồng/cổ phiếu, BCG còn 2.800 đồng/cổ phiếu, giảm tới 55% so với đầu năm.