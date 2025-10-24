ASEAN tăng tốc chuyển đổi số và xanh hóa thương mại trước APEC 2027

Ngày 24/10, hơn 300 đại biểu từ khối doanh nghiệp, chính phủ và giới học thuật đã có mặt tại Đại học RMIT Việt Nam để tham dự Diễn đàn Kinh doanh và Công nghệ ASEAN (ABTF) 2025. Với chủ đề “Hướng tới APEC 2027 tại Việt Nam”, sự kiện được xem là một bước đi chiến lược, định hình những ưu tiên kinh doanh quan trọng cho toàn khu vực trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027.

Diễn đàn diễn ra vào một giai đoạn bản lề, khi ASEAN đang đối mặt với những thay đổi lớn về địa chính trị, thương mại, sự cấp thiết của chuyển đổi xanh và sức ảnh hưởng ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng kinh tế số.

Phát biểu tại sự kiện, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Vinh, đã chỉ ra các ưu tiên kinh doanh của ASEAN hướng tới APEC 2027.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng lòng: “Trên hành trình chuẩn bị đăng cai APEC 2027, Việt Nam mong muốn hợp tác cùng các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương để xác lập những ưu tiên dài hạn chung, từ kinh tế số, thương mại xanh đến kết nối khu vực”. Ông khẳng định những diễn đàn như ABTF 2025 chính là cầu nối giúp các khuyến nghị tiến gần hơn tới thực tiễn.

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh phát biểu tại diễn đàn (Hình: RMIT)

Các phiên thảo luận tại diễn đàn kinh tế khu vực tập trung vào 3 chủ đề lớn: thương mại - chuỗi cung ứng, kinh tế số và chuyển đổi xanh.

Về thương mại, các chuyên gia nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chuyển đổi đối thoại thành hành động, tăng khả năng chống chịu chuỗi cung ứng và đẩy mạnh thương mại nội khối. Cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski cho rằng, “kết nối không chỉ là hàng hóa mà còn là con người và kỹ năng”, đề xuất xây dựng cơ chế minh bạch hơn cho việc công nhận bằng cấp và di chuyển lao động trong khu vực.

Ở lĩnh vực kinh tế số, trọng tâm là triển khai Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) và mở rộng hạ tầng để đảm bảo phát triển bền vững. Các chuyên gia khuyến nghị cần cân bằng giữa ứng dụng AI trong tài chính, dịch vụ công với đầu tư hạ tầng số.

Với chuyển đổi xanh, doanh nghiệp được khuyến khích tận dụng cơ hội từ tài chính xanh, năng lượng tái tạo và hệ sinh thái xe điện. Các ví dụ từ Việt Nam, Singapore, Indonesia cho thấy khu vực đang tiến từng bước vững chắc trên hành trình tăng trưởng xanh.

Khẳng định định hướng thực tiễn, Giáo sư Nguyễn Quang Trung từ RMIT Việt Nam cho biết: “ABTF 2025 không chỉ là nơi đối thoại mà là diễn đàn hành động. Trọng tâm của chúng tôi là chuyển từ thảo luận sang triển khai, đóng góp thiết thực cho lộ trình APEC 2027 tại Việt Nam”.

Minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết này là việc công bố kế hoạch biên soạn ấn phẩm song ngữ “Phu Quoc 2027 ASEAN Business Priorities Brief”. Tài liệu này sẽ chắt lọc những góc nhìn và kết quả thảo luận từ diễn đàn, chuyển thành các khuyến nghị chính sách cụ thể. Đây sẽ là nguồn tham chiếu quan trọng, kịp thời cho các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp ASEAN trên hành trình hướng tới APEC 2027.