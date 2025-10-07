App TPBank: Từ tiện ích tài chính đến trải nghiệm số chiều lòng giới trẻ

Là chương trình âm nhạc thực tế mới mẻ, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ đình đám, “Em xinh say hi” nhanh chóng tạo nên sự ảnh hưởng rộng khắp, đặc biệt trong cộng đồng Gen Z - nhóm khán giả trung tâm của chương trình.

Sở hữu tinh thần trẻ trung, hiện đại, “Em xinh xay hi” có sự đồng điệu với Nhà tài trợ chính TPBank - ngân hàng định vị là thương hiệu dành cho giới trẻ và tiên phong trong trải nghiệm số. Chính vì thế, App TPBank cũng mang trọn tinh thần ấy, để mỗi tính năng không chỉ tiện ích mà còn hợp “gu” khách hàng thế hệ mới.

Nhờ đó, TPBank cũng tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ bên cạnh “Em xinh say hi”. Trong thời gian chương trình lên sóng, lượng tải App TPBank tăng trưởng vượt trội 200%, có ngày vượt mốc 120.000 lượt tải.

Theo các báo cáo Social Listening, trong hai tháng liên tiếp (tháng 7 và 8), TPBank dẫn đầu toàn ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội, với lượng thảo luận bùng nổ.

Bắt nhịp cùng sức nóng của chương trình và concert, TPBank tiếp tục tung loạt tiện ích giúp đưa App TPBank hòa nhập cùng văn hóa fandom (cộng đồng hâm mộ) của Gen Z và thắt chặt kết nối với khách hàng bằng cảm xúc.

TPBank mới đây đã ra mắt bộ sưu tập giao diện Em xinh trên App TPBank với hình ảnh của 4 “Em xinh” Phương Ly, Orange, 52Hz, Lyhan. Chỉ trong vài phút, lượt thảo luận liên quan đến App TPBank tăng vọt trên các nền tảng Threads, Facebook, Instagram,... và tạo nên xu hướng thay giao diện App TPBank.

Chỉ với vài thao tác, App TPBank sẽ thay đổi theo phong cách Em xinh mà khách hàng yêu thích.

Trên mạng xã hội, hàng loạt Xinhiu (tên gọi fandom của Em xinh) hào hứng khoe ảnh chụp màn hình giao diện idol (thần tượng). Để thêm phần thú vị, TPBank tung mini game “Thay giao diện - Nhận quà xinh” với phần thưởng khăn bandana in logo Em xinh limited (bản giới hạn).

Chuyển tiền với thiệp ChatPay idol

ChatPay vốn là tính năng chuyển tiền kiểu trò chuyện đặc trưng của TPBank, nay được bổ sung bộ thiệp in hình Phương Ly, Orange, 52Hz.

Từ nay, mỗi giao dịch không còn khô khan khi khách hàng có thể gửi kèm một thiệp dễ thương cùng lời nhắn: “Có cô nàng Orange gửi bạn ly trà sữa đây!”. Người nhận khi cũng dùng ChatPay sẽ thấy ngay tấm thiệp hiện lên, biến chuyển khoản thành hành động mang cảm xúc và gắn kết.

Đại diện TPBank chia sẻ: “Chúng tôi muốn biến những giao dịch vốn khô khan thành một hành động giàu cảm xúc”. ChatPay vốn nổi tiếng nhờ tính năng “Paste to Pay” - chỉ cần dán nội dung tin nhắn, hệ thống AI tự động điền đủ thông tin hiện có thêm tính năng mới, vừa tiện ích, vừa cảm xúc.

Thẻ Flash 2in1 độc bản dành riêng cho Xinhiu

Khách hàng có thể mở thẻ Visa Flash 2in1 phiên bản Em xinh say hi ngay trên App TPBank.

Ngay trên App TPBank, khách hàng có thể mở thẻ Visa Flash 2in1 phiên bản Em xinh say hi. Đây là dòng thẻ độc đáo tích hợp cả tín dụng và ghi nợ trong một chip, mang đến sự tiện lợi cho nhu cầu chi tiêu hiện đại.

Phiên bản giới hạn Em xinh khoác lên mình thiết kế riêng mang dấu ấn chương trình, biến chiếc thẻ ngân hàng trở nên cá tính và thời thượng. Đặc biệt, khách hàng mở thẻ sớm chỉ với 1 đồng sẽ nhận ngay combo quà độc quyền: khăn bandana và bộ sticker idol đáng yêu.

Từ việc đổi áo cho app bằng giao diện idol, gửi cảm xúc qua thiệp ChatPay, đến mở thẻ phiên bản giới hạn, TPBank đã chứng minh: ngân hàng số hoàn toàn có thể bắt kịp xu hướng, cá tính và gần gũi với Gen Z.

Với thông điệp “Tiện ích đỉnh, sống đỉnh”, TPBank khẳng định công nghệ tài chính không chỉ dừng ở sự tiện lợi, an toàn, mà còn sẵn sàng hòa nhập cùng văn hóa và sở thích của giới trẻ.

Sự trẻ trung, sáng tạo này đã được ghi nhận bằng loạt giải thưởng như “Ứng dụng tài chính - tiêu dùng được giới trẻ yêu thích nhất” dành cho TPBank, "Sản phẩm ngân hàng số sáng tạo nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2025” của The Asian Banker dành cho ChatPay.