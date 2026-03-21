Áp lực chi phí bủa vây, nhiều doanh nghiệp hạ chỉ tiêu lợi nhuận

Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC - mã chứng khoán: IJC) trong tờ trình cổ đông đã lên kế hoạch năm nay với doanh thu tăng 36%, lên 2.454 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 9% so với thực hiện năm trước, còn 541 tỷ đồng.

Becamex IJC có các hoạt động kinh doanh chính như thu phí, bất động sản, thi công xây dựng và doanh thu khác. Năm nay, công ty dự kiến doanh thu từ bất động sản và thu phí đều tăng, thi công xây dựng phát sinh lên 682 tỷ đồng mà năm trước không có; chỉ có kinh doanh khác như cho thuê nhà, hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, thu nhập từ hoạt động tài chính, lãi ghi nhận từ công ty liên kết là giảm 22%, còn 380 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến tổng chi phí tăng mạnh thêm 65%, lên 1.801 tỷ đồng.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX). Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm nay với doanh thu hợp nhất 44.712 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế 3.615 tỷ đồng, giảm 22%.

Doanh nghiệp nhận định năm nay, các động lực tăng trưởng kinh tế như đầu tư công, xuất nhập khẩu, FDI và tiêu dùng nội địa vẫn phát huy vai trò. Cải cách thể chế và các nghị quyết chiến lược tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đặc biệt trong các dự án quy mô lớn.

Tuy nhiên rủi ro địa chính trị, bảo hộ thương mại và biến động giá, lãi suất, tỷ giá vẫn hiện hữu. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận hợp nhất có thể chịu áp lực ngắn hạn do chi phí lãi vay, chi phí vận hành các dự án mới khi công suất chưa đạt tối đa.

Nhiều doanh nghiệp thận trọng đưa ra kế hoạch kinh doanh do áp lực chi phí (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Cũng liên quan đến các vấn đề chi phí, Công ty cổ phần Vicostone (mã chứng khoán: VCS) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, đặt kế hoạch 4.186 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ hơn 1% và lợi nhuận trước thuế 744 tỷ đồng, giảm gần 11% so với năm trước.

Nói về dự báo năm nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) cho biết kinh tế thế giới tiếp tục vận động phức tạp và khó dự báo cùng xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và gia tăng các biện pháp bảo hộ kinh tế. Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, từng bước khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất đá thạch anh nhân tạo nói riêng vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ thị trường, chính sách và cạnh tranh quốc tế.

Công ty Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) - chủ hãng sữa Fami - công bố tài liệu họp cổ đông với mục tiêu tổng doanh thu 10.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.512 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 21% so với thực hiện năm trước. HĐQT nhận định năm nay, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều thách thức mang tính dài hạn; tăng trưởng toàn cầu ở mức thấp, thiếu ổn định; chuỗi cung ứng chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị...

Trong nước, chi phí sản xuất biến động và cạnh tranh gay gắt. Ngành mía đường chịu áp lực lớn từ giá đường giảm, tồn kho cao, đường nhập lậu, gian lận thương mại và gia tăng nhập khẩu đường lỏng siro ngô.

Những thách thức trên được cho là tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là biến động chi phí đầu vào; áp lực duy trì, đầu tư vùng nguyên liệu mía; gia tăng chi phí marketing cho ngành dinh dưỡng từ thực vật; đồng thời phải tiếp tục đầu tư củng cố và mở rộng thị trường cho các sản phẩm khác.

Ở lĩnh vực chứng khoán, Công ty Chứng khoán FPT (FPTS - mã chứng khoán: FTS) cũng trình cổ đông mục tiêu doanh số 1.200 tỷ đồng và lãi trước thuế thực hiện 550 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 11% so với con số thực hiện năm trước.

Doanh nghiệp dự báo năm nay, bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với không ít thách thức, tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng được nhiều tổ chức lớn dự báo tăng trưởng chậm lại, xuống mức 2,4 - 3,1%.

Trong nước, lãi suất có xu hướng tăng và tỷ giá USD/VND biến động khó lường. Thị trường chứng khoán chờ đón nhiều sự kiện trọng đại, như lộ trình nâng hạng; nhưng việc cạnh tranh cũng trở nên gay gắt khi nhiều công ty tiếp tục tăng vốn, đẩy mạnh chương trình giảm phí giao dịch và lãi suất cho vay margin để thu hút khách hàng.