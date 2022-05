An Quý Villa - Nguồn cung biệt thự mới hiếm hoi giữa nội đô

Biệt thự, nhà liền kề Hà Nội: Cầu vẫn vượt cung

Câu chuyện thị trường biệt thự, nhà liền kề nội độ Hà Nội khan hiếm dường như xuất hiện hầu hết trong các cuộc trò chuyện, bàn bạc của giới đầu tư sành sỏi. Không chỉ thị trường sơ cấp khan hiếm mà ngay cả thị trường thứ cấp cũng hạn chế giao dịch, vì chủ sở hữu không bán.

Lý giải nguyên nhân này, các chuyên gia cho rằng, bên cạnh nhu cầu của giới đầu tư chuyên nghiệp, hiện nay nhiều người muốn sở hữu ngôi nhà thứ 2, thứ 3 vừa để làm nơi an cư vừa biến nó trở thành tài sản để dành như một kênh đầu tư trú ẩn.

Thị trường biệt thự liền kề nội đô Hà Nội (Ảnh tại khu đô thị Dương Nội).

Quan sát thực tế trên thị trường có thể thấy, khu vực nội đô hầu như không có thêm nguồn cung dự án mới. Nguyên nhân đầu tiên là do quỹ đất khan hiếm. Tiếp theo đó là vấn đề hạn chế cấp phép dự án mới để giảm tải dân số cho khu vực nội đô.

Theo báo cáo của Savills, quý I/2022, nguồn cung thị trường biệt thự và nhà liền kề sơ cấp tăng 35% theo quý nhưng giảm 24% theo năm, được phân bổ đồng đều khắp thành phố. Nhận định về thị trường này, đại diện Savills Hà Nội cho rằng, nguồn cung sơ cấp của thị trường biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội liên tục thiếu hụt trong một thời gian dài. Nguồn cung mới trong năm 2022 chủ yếu đến từ các dự án, khu đô thị lớn ở ngoài trung tâm TP Hà Nội sẽ giúp khắc phục tình trạng này. Những nơi có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn cung, lượng giao dịch, cũng như giá bán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể.

An Quý Villa: Góp phần giải "cơn khát" đầu tư biệt thự, nhà liền kề

Phía Tây Hà Nội những năm gần đây phát triển mạnh mẽ về quy hoạch hạ tầng, giao thông, quy tụ các bộ - ban - ngành Chính phủ, là nơi tọa lạc các công trình công cộng, trường học, hạ tầng xã hội chất lượng cao. Nơi đây trở thành một trong những trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa mới của Thủ đô, thu hút một lượng không nhỏ cư dân đến an cư và làm việc ngay tại khu vực.

Nhiều dự án được hưởng lợi từ sự bứt tốc mạnh mẽ về hạ tầng giao thông với đường Vành đai 3.5, đường Vành đai 4, đại lộ Thăng Long, đường Lê Quang Đạo kéo dài, Tố Hữu - Lê Văn Lương…

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông - xã hội ngoại khu chưa đủ để tạo nên tính liên kết của một dự án. Các khu đô thị có sức hút mạnh mẽ còn cần xây dựng hạ tầng nội khu hoàn thiện, đồng bộ với giao thông khu vực. Song hành với đó, bài toán về môi trường sống, không gian sống nội khu cũng phải được giải quyết trọn vẹn. Các dịch vụ như siêu thị, nhà hàng, không gian phát triển thể chất, bệnh viện, trường học... đa dạng và tiện lợi.

An Quý Villa bổ sung nguồn cung trong bối cảnh thị trường biệt thự, nhà liền kề Hà Nội khan hiếm (Ảnh phối cảnh minh họa).

Được quy hoạch bài bản kết hợp nhiều giá trị "hợp thời" như sinh thái - giáo dục - thương mại, An Quý Villa trở thành "miếng bánh ngon" mà nhiều nhà đầu tư muốn sở hữu. An Quý Villa tọa lạc tại trung tâm của khu đô thị Dương Nội (Hà Đông). Dự án được đánh giá cao với sự hoàn thiện hạ tầng giao thông nội khu và được bao quanh bởi hệ thống tiện ích đa dạng: Công viên hồ điều hòa trung tâm đến 12 ha; trung tâm thương mại Aeon Hà Đông; khu phố thương mại An Phú Shop - villa sầm uất; hệ thống trường học, bệnh viện công, tư đa dạng, chất lượng cao…

Cùng với đó, hệ thống giao thông được quy hoạch bài bản đi qua An Quý Villa như đường Lê Quang Đạo kéo dài, đại lộ Thăng Long, đường Vành đai 3.5, đường Vành đai 4, đường Ngô Thì Nhậm, đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường Quang Trung - Nguyễn Trãi… nhanh chóng biến dự án trở thành điểm sáng của trung tâm mới phía Tây.

"Hiện diện như một điểm sáng trong bối cảnh quỹ đất thấp tầng nội đô vô cùng khan hiếm, lại sở hữu lợi thế từ giao thông, tiện ích và không gian sống, An Quý Villa là "viên ngọc" sáng cho cả đầu tư và sinh sống", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.