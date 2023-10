Ahamove cùng Aura Network phát triển tính năng mới cho dịch vụ xe ôm điện

Ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực TP Đà Nẵng đã tham gia và chứng kiến bước tiến quan trọng này.

Đà Nẵng - một trong những thành phố dẫn đầu làn sóng công nghệ mới

Vừa qua, Ahamove - một trong những nền tảng hàng đầu về vận chuyển tại Việt Nam đã ký kết hợp tác với Aura Network - công ty về mạng lưới chuỗi khối hàng đầu Việt Nam được hỗ trợ bởi Tập đoàn FPT.

Sự kiện này góp phần mở ra một trang mới về số hóa ngành công nghiệp vận chuyển tại TP Đà Nẵng, đánh dấu mốc quan trọng về việc đưa công nghệ chuỗi khối đến gần hơn với người dùng.

Cụ thể, Ahamove và Aura Network sẽ mang tới một trải nghiệm mới cho người dùng dịch vụ xe ôm điện AhaFast của Ahamove. Sau một năm triển khai tại TP Đà Nẵng, AhaFast Ride-2-Earn đã tiến hành nâng cấp thêm tính năng mới, phục vụ tốt hơn cho trải nghiệm của người dùng.

Với "Ride 2 Earn", khách hàng sẽ nhận điểm thưởng Aura sau mỗi chuyến đi bằng xe ôm điện AhaFast. Điểm Aura này được quy đổi thành nhiều phần thưởng có giá trị, được hé lộ vào cuối năm nay.

Thông qua tính năng này, Ahamove một lần nữa khẳng định AhaFast không đơn thuần là dịch vụ di chuyển bằng xe máy điện tiên tiến đầu tiên tại Việt Nam, mà còn mở ra một hành trình xanh và trải nghiệm thực sự cho người dùng.

Tại sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Đà Nẵng chia sẻ: "Sự hợp tác giữa Aura Network và Ahamove sẽ giúp mở ra những phương thức dịch vụ và trải nghiệm mới, thúc đẩy nhu cầu sử dụng các dịch vụ số và gia tăng trải nghiệm cho người dân.

Việc bắt tay giữa hai đơn vị này đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với người dùng, đồng thời tạo ra một mô hình vận hành và trải nghiệm dịch vụ hiện đại, giúp Đà Nẵng trở thành một thành phố có nhiều dịch vụ mới, năng động và thân thiện".

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng sự hợp tác giữa Ahamove và Aura Network sẽ tạo ra một mô hình vận hành và trải nghiệm dịch vụ hiện đại (Ảnh: Ahamove).

Trải nghiệm phong cách sống số cho cư dân Đà Nẵng

Đại diện Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS), ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT IS cho biết: "Hợp tác với Ahamove là một bước tiến quan trọng trong hành trình của FPT IS để làm cho công nghệ chuỗi khối trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân và doanh nghiệp.

FPT IS nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung đã có quá trình hợp tác chặt chẽ với TP Đà Nẵng, triển khai nhiều dự án chuyển đổi số trọng điểm của địa phương trong các năm qua. Mới đây, chúng tôi cũng vừa khai trương Văn phòng đại diện và Trung tâm R&D tại TP Đà Nẵng, khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược và tạo điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo hạnh phúc cho người dân thông qua các giải pháp số".

Ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT IS - cam kết cùng Ahamove mang tới những dịch vụ số chất lượng tốt cho người dùng (Ảnh: Ahamove).

Sự hợp tác này hứa hẹn đưa Đà Nẵng trở thành thành phố xanh đầu tiên được chọn để triển khai tính năng Ride-2-Earn, giúp người dân có thể áp dụng công nghệ chuỗi khối vào cuộc sống hàng ngày. Điều này phù hợp với định hướng của TP Đà Nẵng từ nay đến 2030, và năm 2045 thực hiện vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tại Việt Nam và trong khu vực.

Giám đốc điều hành Ahamove - ông Phạm Hữu Ngôn - cho biết: "Với một doanh nghiệp công nghệ vận hành như Ahamove, chúng tôi luôn trăn trở làm sao để đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng. Vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực sáng tạo ra những dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao nhằm mục tiêu đem lại sự hài lòng đến khách hàng, cũng như đóng góp một phần bé nhỏ vào sự phát triển kinh tế và xã hội".

Ông Trần Hoàng Giang, Giám đốc điều hành tại Aura Network chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội cho mọi người để làm quen, chứng kiến tiềm năng của công nghệ mới này trong việc tạo ra các giải pháp mới và thay đổi cách thức chúng ta làm việc, tương tác với thế giới xung quanh".

Ông Trần Hoàng Giang (trái) và ông Phạm Hữu Ngôn (phải) ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai tính năng AhaFast Ride-2-Earn (Ảnh: Ahamove).

Trước đó, vào tháng 6, Ahamove và Aura Network đã lần đầu hợp tác phát triển bộ sưu tập Greenovative NFTs, sử dụng công nghệ blockchain để tặng NFT (tài sản kỹ thuật số) độc đáo cho khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải bằng xe điện, đánh dấu mốc ấn tượng của thương hiệu trong nỗ lực áp dụng công nghệ blockchain vào dịch vụ vận chuyển.

Ahamove là thương hiệu giao hàng theo nhu cầu chuyên nghiệp với nền tảng công nghệ hiện đại trong khu vực, được tối ưu hóa cho nhu cầu của địa phương, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp. Với hơn 8 năm hoạt động, Ahamove đã và đang nỗ lực xây dựng hệ thống vận chuyển đa dạng và toàn diện, đảm bảo tính linh hoạt để phục vụ hơn 4 triệu người dùng tại hơn 20 tỉnh thành trên toàn Việt Nam.

Aura Network (thuộc FPT IS - Tập đoàn FPT) là mạng chuỗi khối đầu tiên được thiết kế riêng cho các quốc gia mới nổi, cung cấp cơ sở hạ tầng công cộng có giá trị thông qua kiến trúc chuỗi khối mô-đun. Thúc đẩy việc áp dụng công nghệ chuỗi khối một cách chủ đạo, mạng chuỗi khối của Aura Network được thiết kế để giải quyết bộ ba vấn đề về khả năng mở rộng, bảo mật và phân cấp.