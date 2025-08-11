THB Việt Nam - Đại lý phân phối dụng cụ điện Bosch trên toàn quốc

THB Việt Nam - Đại lý dụng cụ điện Bosch tại Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc

Được thành lập từ năm 2012, trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, THB Việt Nam đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm, máy móc công nghiệp và dụng cụ cầm tay…

Công ty cổ phần công nghệ THB Việt Nam là đại lý phân phối dòng dụng cụ điện Bosch - thương hiệu hàng đầu đến từ Đức, nổi tiếng toàn cầu nhờ chất lượng vượt trội và công nghệ tiên tiến.

THB Việt Nam - đại lý phân phối dụng cụ điện từ thương hiệu Bosch (Ảnh: THB Việt Nam).

Lựa chọn dụng cụ điện Bosch tại THB Việt Nam là cơ hội để khách hàng tận hưởng loạt đặc quyền vượt trội như: 100% hàng chính hãng nhập khẩu từ thương hiệu Bosch, đầy đủ tem nhãn, giấy tờ; chính sách bảo hành 6-12 tháng theo đúng quy định của Bosch; giá cạnh tranh nhờ nhập khẩu trực tiếp, không qua trung gian cùng nhiều ưu đãi.

Ngoài ra khi mua dụng cụ điện Bosch tại THB Việt Nam khách hàng sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm tư vấn và giải đáp tận tâm, được giao nhận hàng tại nhà, đa dạng các hình thức thanh toán. Khách hàng được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm khi đến showroom tại Hà Nội và TPHCM.

Gian hàng dụng cụ điện Bosch tại cửa hàng THB Việt Nam (Ảnh: THB Việt Nam).

Từ 15/8 đến hết 5/9 khi mua bất kỳ sản phẩm Bosch nào tại THB Việt Nam, khách hàng sẽ được trợ giá 6%, tiết kiệm chi phí tối đa mà vẫn sở hữu thiết bị chính hãng, bền bỉ và chất lượng hàng đầu. Bên cạnh đó, mỗi đơn hàng được tặng kèm một phần quà thiết thực như: áo thun, áo mưa, găng tay, bình nước, dù cầm tay,...

Các dòng dụng cụ điện cầm tay Bosch đang phân phối tại THB Việt Nam

Góp phần nâng cao năng suất làm việc và độ chính xác trong thi công, dụng cụ điện cầm tay Bosch do THB Việt Nam phân phối đang được đông đảo người tiêu dùng trên toàn quốc tin tưởng lựa chọn.

Máy khoan Bosch là một trong những dòng sản phẩm chủ lực tại THB Việt Nam với đa dạng các dòng sản phẩm như máy khoan bắt vít, khoan động lực, khoan bê tông, máy khoan xoay,... giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng trong xây dựng, sửa chữa, thi công công trình, nhà ở, công nghiệp.

Hình ảnh máy khoan Bosch tại cửa hàng THB Việt Nam (Ảnh: THB Việt Nam).

Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, máy khoan cầm tay Bosch còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như chống rung, kiểm soát tốc độ, đảo chiều…, giúp tăng hiệu quả thi công và mang lại trải nghiệm sử dụng tối ưu cho người dùng. Với dải sản phẩm đa dạng từ máy khoan điện Bosch đến máy khoan pin Bosch cùng phụ kiện chính hãng đi kèm, Bosch đáp ứng mọi nhu cầu từ dân dụng đến chuyên nghiệp.

Máy bắt vít Bosch được nhiều người dùng đánh giá cao bởi thiết kế gọn gàng, lực xoắn mạnh và nhiều chế độ điều chỉnh. Dòng sản phẩm được THB Việt Nam phân phối đa dạng model và điện áp, đáp ứng nhu cầu cho các công việc lắp đặt nội thất, sản xuất, lắp ráp cơ khí lẫn công trình xây dựng.

Máy siết bu lông Bosch tại công ty THB là lựa chọn lý tưởng cho các xưởng sửa chữa ô tô, cơ khí và lắp ráp công nghiệp. Với lực siết mạnh mẽ, khả năng điều chỉnh tốc độ và thiết kế tiện dụng, sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc.

Trong lĩnh vực gia công kim loại và vật liệu, các sản phẩm máy mài, máy cắt và máy cưa Bosch đang được phân phối tại THB Việt Nam được đánh giá cao về độ chính xác, an toàn và độ đa dạng. Các sản phẩm đều được thiết kế tối ưu, giúp người dùng thao tác linh hoạt và chính xác.

Hình ảnh máy mài Bosch tại cửa hàng THB Việt Nam (Ảnh: THB Việt Nam).

Bên cạnh các dòng máy phổ biến kể trên, THB Việt Nam còn phân phối đa dạng các dòng dụng cụ điện khác như: máy đục bê tông, máy hút thổi, máy bào, máy chà nhám, máy đánh bóng, máy phay, máy hàn và máy khuấy sơn,… Đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thi công, sản xuất đến sửa chữa chuyên nghiệp.

THB Việt Nam đang có hai showroom bán hàng lớn tại Hà Nội và TPHCM để khách hàng có thể đến xem máy trực tiếp. Đồng thời, đơn vị còn triển khai hệ thống website lớn và sàn thương mại điện tử giúp khách hàng dễ dàng chọn mua được dòng sản phẩm theo nhu cầu.

Khách hàng có nhu cầu mua sắm dụng cụ điện chính hãng từ thương hiệu Bosch với mức giá thành ưu đãi, có thể đặt hàng online qua website thbvietnam.com, maydochuyendung.com hoặc liên hệ với THB Việt Nam qua thông tin dưới đây.

Cửa hàng tại Hà Nội: 579 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh

Hotline: 0916610499 - 0976606017

Email: sales@thbvn.com - kinhdoanh1@thbvn.com

Cửa hàng tại TPHCM: 275F Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ

Hotline: 0917182242 - 0918482242

Email: luan@thbvn.com - tiennam@thbvn.com