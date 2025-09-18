Agribank nhận giải “Tỷ lệ điện đạt chuẩn” từ The Bank of New York Mellon

Giải thưởng “Tỷ lệ điện đạt chuẩn” của BNY Mellon được trao hằng năm cho những ngân hàng đạt tỷ lệ xử lý điện thanh toán quốc tế tự động cao, đáp ứng chuẩn mực quốc tế khắt khe về tốc độ, độ chính xác và an toàn. Việc Agribank 16 năm liền đạt giải thưởng này thể hiện sự kiên định trong chiến lược hiện đại hóa hệ thống, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao năng lực nguồn nhân lực.

Đại diện Agribank (bên trái) nhận giải thưởng STP từ Ngân hàng The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) (Ảnh: Agribank).

Không chỉ là ngân hàng có mạng lưới rộng khắp cả nước, Agribank còn là đối tác chiến lược, đáng tin cậy của nhiều định chế tài chính toàn cầu. Thành tích này một lần nữa khẳng định Agribank giữ vững vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đồng thời nâng cao niềm tin của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước đối với dịch vụ thanh toán quốc tế.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Agribank không ngừng triển khai mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số, đầu tư hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng lớn trên thế giới nhằm mang đến dịch vụ nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Song song với đó, Agribank tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền, an toàn giao dịch, góp phần nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

“Thành tích 16 năm liên tiếp nhận Giải thưởng STP từ BNY Mellon không chỉ ghi nhận nỗ lực không ngừng của Agribank, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ, ổn định và chuyên nghiệp suốt hơn 1,5 thập kỷ. Đây là nguồn động lực mạnh mẽ để Agribank tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách tiền tệ quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường thanh toán quốc tế tại Việt Nam”, đại diện Agribank cho hay.

Giải thưởng “Tỷ lệ điện đạt chuẩn năm 2024” từ BNY Mellon là dấu mốc quan trọng, củng cố vị thế Agribank trên bản đồ tài chính quốc tế, xứng đáng với sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank đã nhận được các giải thưởng tương tự từ các đối tác lớn khác như: Ngân hàng Wells Fargo, Ngân hàng Citibank.