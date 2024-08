Agribank hỗ trợ khách hàng nông thôn thực hiện thu thập sinh trắc học

Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, đến nay, số khách hàng của Agribank đã đăng ký sinh trắc học thành công là hơn 2 triệu khách hàng, chiếm gần 22% trên tổng số các tài khoản của khách hàng đang hoạt động. Trong đó, tỷ lệ khách hàng được hỗ trợ xác thực sinh trắc học tại quầy khoảng 26%.

Nhân viên Agribank hướng dẫn khách hàng xác thực sinh trắc học trên ứng dụng Agribank Plus.

Phó tổng giám đốc Phùng Thị Bình cho biết ngay từ ngày 1/7, Agribank đã sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện công tác thu thập sinh trắc học đối với khách hàng trên toàn hệ thống, chủ động triển khai nhiều kênh, nhiều phương thức để hỗ trợ khách hàng đăng ký. Với đặc thù Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước, lượng khách hàng lớn trên khắp vùng miền, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa nên số lượng sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế, dẫn đến việc triển khai thu thập sinh trắc học gặp nhiều khó khăn.

"Quá trình thực hiện có nhiều trường hợp phát sinh như khách hàng không có căn cước công dân (CCCD) gắn chip mà chỉ có CMND và CCCD cũ, hoặc không có điện thoại tích hợp NFC, do đó, không thể thực hiện thu thập sinh trắc học bằng các phương tiện điện tử được. Vì vậy, khách hàng phải đến quầy giao dịch để nhân viên giúp đỡ làm sinh trắc học", bà Bình cho hay.

Tại buổi họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành ngân hàng, ông Đào Minh Tú - Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước cho biết việc thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch sẽ phát sinh thêm các chi phí đối với các hoạt động của các ngân hàng. Đồng thời, Phó thống đốc thường trực cũng đánh giá cao Agribank với những cố gắng, nỗ lực để triển khai tốt, có hiệu quả chủ trương về thực hiện thu thập sinh trắc học và các chủ trương chính sách mà Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao, qua đó đóng vai trò là cầu nối, giúp người dân hiểu và nâng cao kiến thức về các dịch vụ ngân hàng số nói riêng, cũng như dịch vụ ngân hàng tài chính nói chung.

Agribank luôn sẵn sàng nhân lực hỗ trợ khách hàng nhanh chóng thực hiện xác thực sinh trắc học tại quầy giao dịch.

Việc triển khai Quyết định số 2345 là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng và đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động liên tục của hệ thống thông tin, khi trên 95% giao dịch của ngân hàng là giao dịch số nên an ninh, an toàn, liên tục là vấn đề cốt lõi.

Các giải pháp quy định tại Quyết định số 2345 là kiểm tra thông tin người mở tài khoản khớp với thông tin trên căn cước công dân do Bộ Công an cấp hoặc thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, loại bỏ tài khoản giả, không chính chủ, không hợp pháp. Qua đó, tổ chức tín dụng sẽ nhận biết, xác minh chính xác khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch thanh toán.

Thời gian tới, Agribank khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các nguồn lực để thực hiện thu thập sinh trắc học trên cả 2 kênh là điện tử và tại quầy trên toàn quốc. Đối với địa bàn vùng sâu vùng xa, Agribank sẽ tích cực hỗ trợ khách hàng thực hiện đăng ký thu thập sinh trắc học tại quầy.

Riêng khách hàng là người nước ngoài không có căn cước công dân gắn chip và chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ ngày 26/7, Agribank sẽ hỗ trợ xác thực sinh trắc học trực tiếp tại ngân hàng.

Agribank khuyến khích khách hàng sớm cập nhật thông tin sinh trắc học để không bị gián đoạn giao dịch. Đồng thời, ngân hàng lưu ý khách chỉ thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học qua ứng dụng Agribank Plus, Agribank Retail eBanking hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của Agribank, tuyệt đối không cập nhật qua bất kỳ trang web hay ứng dụng nào khác để tránh rủi ro giả mạo, lừa đảo.