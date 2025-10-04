AEON khai trương "đại siêu thị" vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Tây Ninh

Ngày 4/10, Tập đoàn AEON đã khai trương trung tâm mua sắm AEON Tân An với tổng diện tích khoảng 27.000m2, có khoảng 30 cửa hàng cùng 1.000 nhân viên phục vụ.

AEON Tân An có vị trí ngay khu trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh, liền kề quốc lộ 1 và cách đường cao tốc TPHCM - Trung Lương hơn 1 km. Dự án này là trung tâm thương mại đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 8 tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi khởi công, khánh thành dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng những khách mời doanh nghiệp, người dân… buổi lễ còn có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo.

Đại diện Lãnh đạo TPHCM, Lãnh đạo Tỉnh Tây Ninh, Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, AEON Việt Nam và đối tác thực hiện nghi thức Khánh thành trung tâm thương mại AEON Tân An (Ảnh: DT).

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết AEON Tân An là một trong 3 công trình lớn chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh. Ngay từ khi mở cửa đón khách hôm 23/9, AEON Tân An đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, mua sắm mỗi ngày.

"AEON Tân An là trung tâm thương mại đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được quy hoạch hiện đại, tích hợp đồng bộ các tiện ích mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng", ông Út nói.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, AEON Tân An là khu trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị hướng đến nhóm khách hàng chính gồm các gia đình từ 25 đến 39 tuổi có con trong độ tuổi mầm non đến tiểu học. Bên cạnh đó, trung tâm còn kỳ vọng thu hút thế hệ Gen Z và du khách đến từ các tỉnh lân cận.

Thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh và đầy tiềm năng, khi kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm 12-15% thị phần, còn lại chủ yếu là chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa. Trong chia sẻ mới đây, phía AEON Việt Nam nhấn mạnh đây là cơ hội lớn để AEON mở rộng và đồng hành cùng sự chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang mô hình bán lẻ hiện đại.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2025 AEON Việt Nam sẽ phát triển 4 trung tâm mua sắm và trung tâm bách hoá tổng hợp & siêu thị (bao gồm AEON Tân An). Song song, AEON Việt Nam cũng dự kiến mở thêm ít nhất 10 siêu thị AEON MaxValu.