Tập đoàn Aeon bổ nhiệm Trưởng đại diện mới tại Việt Nam

Sự thay đổi này nằm trong hoạt động tái cấu trúc nhân sự của Tập đoàn Aeon trong năm tài chính 2025. Aeon cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cộng đồng địa phương nơi Aeon hiện diện, thông qua việc tích hợp ba trụ cột kinh doanh cốt lõi của Aeon tại Việt Nam bao gồm: phát triển trung tâm mua sắm, bán lẻ đa ngành và dịch vụ tài chính.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam.

Aeon đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên hơn gấp ba lần hiện tại. Để thực hiện hoá sứ mệnh này, Aeon triển khai chiến lược phát triển song phương. Theo đó, Aeon cải cách chuỗi cung ứng nhằm duy trì chất lượng tiêu chuẩn Aeon với mức giá hợp lý, đồng thời phát triển các nhãn hàng riêng chỉ có tại Aeon như Topvalu và Hóme Coórdy để hiện thực hóa giá trị cốt lõi của Aeon.

Đồng thời Aeon triển khai chiến lược đa dạng hoá mô hình kinh doanh và tăng tốc mở rộng hệ thống trên thị trường, mang đến những sản phẩm chất lượng và trải nghiệm mua sắm vượt trội trên toàn quốc, từ các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM đến các khu vực địa phương. Chiến lược song hành này chính là trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn của Aeon.

Aeon sẽ triển khai chiến lược phát triển song phương theo cả chiều dọc và chiều ngang để mở rộng quy mô hoạt động trong chiến lược dài hạn.

Không dừng lại ở lĩnh vực bán lẻ, Aeon đang kiến tạo “hệ sinh thái Aeon” bằng cách phát huy toàn diện thế mạnh của tập đoàn trong các lĩnh vực như phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ tài chính và giải trí nhằm nâng tầm phong cách sống cho người dân Việt Nam. Từ đó kiến tạo “không gian sống Aeon” góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Đóng góp cho cộng đồng địa phương là một phần trong triết lý cơ bản của Aeon. Aeon xác định phát triển bền vững là một trong những trọng điểm trong chiến lược dài hạn, dựa trên 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường. Aeon Việt Nam mong muốn đồng hành cùng Chính phủ trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam với vai trò một nhà bán lẻ.

Ông Tezuka Daisuke gia nhập Tập đoàn Aeon từ năm 2002 với hơn 23 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, bán lẻ và quản lý chuỗi cung ứng. Trước khi được bổ nhiệm với vị trí hiện tại, ông Tezuka Daisuke đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các công ty thành viên của Tập đoàn Aeon.

Ông Tezuka Daisuke gia nhập Tập đoàn Aeon từ tháng 9/2002 tại Aeon Credit Service Co., Ltd. (nay là Aeon Financial Service Co., Ltd.). Năm 2006, ông chuyển sang Aeon Bank và sau đó giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng như Giám đốc bộ phận Kế hoạch (2007), Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Aeon (2014), Giám đốc Đại diện United Super Markets Holdings (2016), Tổng giám đốc & Giám đốc điều hành Maxvalu Kanto (2017), Phó tổng giám đốc Điều hành United Super Markets Holdings (2019). Từ năm 2021, ông phụ trách bộ phận Logistics tại Tập đoàn Aeon , đồng thời là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành AEON Global SCM (2022).

Tháng 3 năm nay, ông được bổ nhiệm làm Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam.

Ông Tezuka Daisuke là một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, từng đảm nhiệm vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính đến bán lẻ thực phẩm. Ông sở hữu năng lực lãnh đạo nổi bật trong việc dẫn dắt các dự án khởi nghiệp, thực hiện tái cấu trúc và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp. Ông là người tiên phong trong việc xây dựng hai trung tâm mang tính biểu tượng, đại diện cho mô hình chuỗi cung ứng thế hệ mới. Nổi bật trong đó là trung tâm logistics tự động hóa hiện đại và trung tâm chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn đầu bếp chuyên nghiệp.

Aeon luôn giữ vững triết lý kinh doanh “góp phần vào hạnh phúc của người dân trong cuộc sống hằng ngày". Tại Việt Nam, sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu đã thổi bùng khát vọng hướng tới một cuộc sống đủ đầy hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Aeon tin rằng sứ mệnh của mình là đồng hành cùng người dân Việt Nam hiện thực hóa những khát vọng đó, thông qua cam kết không ngừng mang tới những phong cách sống hiện đại thông qua đổi mới trong lĩnh vực bán lẻ.

Trực thuộc Tập đoàn Aeon Nhật Bản, Công ty TNHH Aeon Việt Nam thành lập vào năm 2011. Aeon Việt Nam đang đầu tư vào 5 lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại thị trường Việt Nam, gồm: trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, siêu thị vừa và nhỏ, thương mại điện tử.

Kể từ khi khai trương Trung tâm mua sắm đầu tiên Aeon Tân Phú Celadon vào năm 2014, tính đến tháng 6/2021, Aeon Việt Nam đã mở rộng quy mô hoạt động với hơn 7.000 nhân viên trên toàn quốc.