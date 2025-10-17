ACB tiếp tục dẫn đầu về doanh số giao dịch thẻ Visa tại Việt Nam

Đây là dấu mốc khẳng định thành tích dẫn đầu nhiều năm, vừa đánh dấu bước chuyển mình chiến lược với những sản phẩm tiên phong như tính năng Visa Flex Credential và thẻ hội viên tích hợp thanh toán Lotusmiles Pay.

ACB nhận loạt giải thưởng của Visa.

Ghi nhận doanh số giao dịch ấn tượng bằng loạt giải thưởng

Theo đó, ACB khẳng định vị thế dẫn đầu về doanh số giao dịch bằng thẻ Visa với 4 giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ 2025", "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch xuyên biên giới 2025", "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch trên thẻ ghi nợ 2025" và "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số và tăng trưởng thẻ doanh nghiệp 2025".

Việc tiếp tục giữ vị thế trong nhóm giải này cho thấy ACB có được sự tin tưởng đồng hành của khách hàng trong hành trình thanh toán an toàn, hiệu quả. ACB cũng đồng thời thể hiện chiến lược dài hạn trong việc xây dựng cung cấp nền tảng vận hành và trải nghiệm dịch vụ thanh toán đa kênh liền mạch tới khách hàng.

Ông Nguyễn Tâm Khoa, Phó giám đốc Khối khách hàng cá nhân kiêm Giám đốc Trung tâm Thanh toán ACB, nhận giải "Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ 2025" (Ảnh: ACB).

Ông Nguyễn Tâm Khoa, Phó giám đốc Khối khách hàng cá nhân kiêm Giám đốc Trung tâm Thanh toán ACB, chia sẻ: “Với ACB, các giải thưởng không chỉ phản ánh kết quả của một mảng hoạt động cụ thể, mà là minh chứng cho định hướng phát triển dựa trên am hiểu khách hàng.

Chúng tôi không làm sản phẩm để phục vụ số đông, mà thiết kế và đóng gói giải pháp phù hợp cho từng phân khúc khách hàng, dựa trên hành vi, nhu cầu và bối cảnh tài chính của họ. Ở mỗi nhóm, ACB đều hướng đến việc mang lại giá trị thiết thực và trải nghiệm nhất quán từ sản phẩm thẻ, gửi tiết kiệm, đến các giải pháp thanh toán và đầu tư”.

Visa Flex Credential và Lotusmiles Pay mở ra hướng phát triển mới cho ACB.

Visa Flex Credential và Lotusmile Pay: Bước nhảy vọt sáng tạo của ACB

Tính năng Visa Flex Credential và sản phẩm thẻ hội viên tích hợp thanh toán Lotusmiles Pay là minh chứng cho cách ACB đặt chân sang “lãnh địa mới” mà vẫn bám sát vào chiến lược cá nhân hóa giải pháp tới từng khách hàng.

Với hai giải thưởng “Đối tác tiên phong triển khai giải pháp số mới tại Việt Nam” trong năm 2025 và giải thưởng “Ra mắt thẻ White Label ngành hàng không đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 2025” đã khẳng định tầm nhìn đổi mới của ACB không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà dùng công nghệ để giải quyết nhu cầu cảm xúc và hành vi của khách hàng hiện đại.

Hai sản phẩm này giúp khách hàng thỏa mãn:

Nhu cầu kiểm soát tài chính chủ động: Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn cách chi tiêu phù hợp từng thời điểm. Theo đó ACB ra mắt tính năng thanh toán với Flex trên ứng dụng ACB ONE, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á triển khai, cho phép người dùng chủ động lựa chọn nguồn tiền khi thanh toán, bằng cách tích hợp cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng ACB Visa ngay trên ứng dụng ACB ONE.

Nhu cầu tối đa hóa giá trị từ mỗi chi tiêu: Với người dùng kỳ vọng mỗi khoản thanh toán đều được tối ưu hóa lợi ích, Lotusmiles Pay cho phép người dùng nâng hạng ngay cả khi không thường xuyên bay.

Nhu cầu kết nối liền mạch giữa các hệ sinh thái: Thay vì đứng riêng lẻ, ACB chọn cách hợp tác cùng các đối tác để tạo nên một mạng lưới dịch vụ thống nhất, nơi ngân hàng, hàng không và công nghệ cùng phục vụ người dùng trên một hành trình liền mạch.

“6 giải thưởng từ Visa 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho kết quả kinh doanh tích cực, mà còn phản ánh cách ACB đang kiên định theo đuổi triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy hiệu quả làm nền tảng và lấy đổi mới làm động lực phát triển”, đại diện ngân hàng cho hay.

Từ những giải pháp như Flex hay Lotusmiles Pay, ACB tiếp tục củng cố định hướng trở thành ngân hàng của trải nghiệm, nơi công nghệ được vận hành vì con người, chứ không phải thay con người. Mỗi cải tiến đều bắt đầu từ một nhu cầu rất thực: giúp khách hàng quản lý tài chính dễ dàng hơn, chi tiêu thông minh hơn và tận hưởng nhiều giá trị hơn.

Khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi từ thẻ ACB Visa hoặc đến các chi nhánh/phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Contact Center 24/7: 028 38 247 247.