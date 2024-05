87% người dân có tài khoản ngân hàng; giao dịch qua ATM giảm

Lượng giao dịch không tiền mặt tăng gần 60%

Tại buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt năm 2024, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), cho biết thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu hướng và ghi nhận những con số tăng trưởng cao.

Theo ông Dũng, những con số tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt đã cho thấy sự phổ cập dịch vụ ngân hàng và thành công trong tạo lập, phát triển hệ sinh thái số.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: Ngân hàng Nhà nước).

Đến hết năm 2023, Việt Nam có hơn 182 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và có 87,08% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Hơn 147 triệu thẻ ngân hàng đang được lưu hành. 32,77 triệu ví điện tử đang hoạt động.

Số lượng giao dịch thanh toán qua kênh internet và mobile bình quân giai đoạn 2021-2023 lần lượt tăng trưởng ở mức 52% và 103,3%; tăng trưởng về số lượng và giá trị thanh toán qua phương thức QR Code đạt hơn 170%.

Tính riêng 4 tháng năm nay, các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt có mức tăng trưởng khá. Cụ thể, giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 57,11% về số lượng và 39,49% về giá trị, qua kênh internet tăng 47,48% về số lượng và 30,20% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 59,26% về số lượng và 35,91% về giá trị.

Giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 14,15% về số lượng và giảm 7,84% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt.

Về mở tài khoản qua phương thức eKYC, 40 ngân hàng báo cáo đã triển khai chính thức với gần 35 triệu tài khoản thanh toán mở bằng eKYC đang hoạt động.

Nhiều giải pháp an toàn khi thanh toán không tiền mặt "bùng nổ"

Về đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hoạt động thanh toán, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan quản lý tiền tệ thường xuyên có các văn bản chỉ đạo toàn ngành về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán rà soát quy trình, quy định nội bộ.

Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cũng đã nghiên cứu, tham mưu và trình cấp có thẩm quyền ban hành một số chính sách, quy định tạo thuận lợi cho phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Cơ quan quản lý tiền tệ cũng nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Mới nhất là Quyết định 2345 về các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng theo hướng cân đối giữa xác thực khách hàng và trải nghiệm xuyên suốt…

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã thành lập Tổ công tác và Ban hành Kế hoạch 01 của ngành Ngân hàng triển khai Đề án 06. Hạ tầng phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt liên tục được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng tiện ích, nâng cao năng lực xử lý.