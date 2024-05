Thủ tướng nêu "5 đẩy mạnh" để thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng

Phát biểu tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 diễn ra ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ luôn xác định và kỳ vọng ngân hàng sẽ là ngành đi đầu, tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần GDP

Thủ tướng chỉ ra một số kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số quốc gia ngành ngân hàng.

Theo đó, các dịch vụ không dùng tiền mặt đã được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước với số lượng người dùng, giá trị thanh toán ngày càng tăng.

Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đã đạt 87%, vượt mục tiêu 80% vào năm 2025. Tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm đạt hơn 50%; tốc độ tăng trưởng giao dịch trên điện thoại di động đạt hơn 100%; tốc độ tăng trưởng giao dịch trên kênh Internet đạt hơn 50%. Tỷ lệ khách hàng sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 49%.

"Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần GDP", Thủ tướng nêu.

Thủ tướng phát biểu tại sự kiện sáng 8/5 (Ảnh: SBV).

Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp với Bộ Công an triển khai Đề án 06 và xác thực, định danh khách hàng bằng thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID; ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong thanh toán (sinh trắc học khuôn mặt; thanh toán một chạm, bằng mã QR…)...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chuyển đổi số ngân hàng cũng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Thủ tướng cho biết Nghị định số 73/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung; Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, Nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt chưa được ban hành.

"Hạ tầng số, nền tảng số còn chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Công tác bảo đảm an ninh an toàn, bảo mật thông tin còn nhiều thách thức, chưa ngăn chặn được các mã độc tống tiền đang ngày càng phổ biến", Thủ tướng nêu tại sự kiện.

Thủ tướng cho biết quý I/2024 đã ghi nhận gần 2.400 cuộc tấn công mạng. Các doanh nghiệp tham gia phát triển các công nghệ mới (fintech) còn hạn chế. Ngành ngân hàng còn thiếu hụt nhân lực trình độ cao, nhất là nhân lực công nghệ thông tin.

"5 đẩy mạnh" để thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra 5 nhiệm vụ cần đẩy mạnh để thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Cụ thể là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thúc đẩy phát triển, mở rộng, đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tuân thủ chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế.

Thứ 2 là đẩy mạnh phát triển hạ tầng thanh toán điện tử, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, nền kinh tế số.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hỗ trợ công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, nhằm tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, rửa tiền.

Song song đó, đẩy mạnh phát triển nhân lực số ngành ngân hàng, nhất là nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành ngân hàng;

"Đẩy mạnh an ninh, an toàn trong thanh toán, bảo vệ dữ liệu cá nhân, áp dụng tiêu chuẩn bảo mật mới, bảo đảm thanh toán nhanh chóng, an toàn, tiện lợi và chi phí hợp lý", Thủ tướng nêu.

Thống đốc: Nhiều ngân hàng có trên 95% giao dịch xử lý trên kênh số

Tại sự kiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, ngành ngân hàng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong công cuộc chuyển đổi số và đã đạt được nhiều thành quả trên các trụ cột quan trọng như chuyển đổi nhận thức, hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng khai thác dữ liệu và phát triển các mô hình ngân hàng số; cùng với công tác đảm bảo an ninh, an toàn...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng (Ảnh: SBV).

"Đến nay, hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số", Thống đốc thông tin.

"Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng xử lý bình quân 830.000 tỷ đồng/ngày (tương đương 40 tỷ USD), hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử xử lý bình quân 20-25 triệu giao dịch/ngày", Thống đốc nêu.

Ngành ngân hàng đã phối hợp với Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm và đặc biệt đã triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06 ứng dụng dữ liệu dân cư để phục vụ việc làm sạch dữ liệu, định danh/xác thực chính xác thông tin khách hàng, hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu dùng trên kênh điện tử, bảo lãnh điện tử cũng như góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết ngành ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các chương trình, kế hoạch của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia.

"Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để kết nối, mở rộng và phát triển hệ sinh thái số tới các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để cung ứng các dịch vụ liền mạch, xuyên suốt, an toàn, tiết kiệm và minh bạch", bà Hồng khẳng định tại sự kiện.