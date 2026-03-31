4 ngân hàng sắp tăng vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Ghi nhận từ các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông vừa công bố, hàng loạt nhà băng đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu với quy mô "khủng". Tâm điểm của thị trường năm nay đổ dồn vào 4 cái tên đang nhắm tới cột mốc vốn điều lệ lịch sử: 100.000 tỷ đồng.

Điển hình là Ngân hàng MB (MBB) với kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 27,5%, từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng. Nếu hoàn tất trọn vẹn, MB sẽ vươn lên dẫn đầu hệ thống về quy mô vốn.

Kế hoạch này được thiết kế qua ba cấu phần: (i) phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%; (ii) chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (giá 10.000 đồng/cp); và (iii) chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu. Phần vốn tăng thêm khoảng 22.137 tỷ đồng sẽ được MB bơm trực tiếp vào hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Bám sát ngay sau là VPBank. Với vốn điều lệ hiện đạt 79.339 tỷ đồng (xếp thứ ba toàn ngành), ngân hàng này dự kiến chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 26,04% trong năm nay. Động thái này không chỉ giúp VPBank gia nhập nhóm vượt 100.000 tỷ đồng mà còn cải thiện mạnh mẽ hệ số an toàn vốn (CAR) và mở rộng room tín dụng mà không chịu áp lực chi phí lãi vay.

Ở khối quốc doanh, cuộc đua cũng không kém phần quyết liệt. VietinBank cho biết sẽ tiếp tục giữ lại lợi nhuận các năm 2023-2024 để phát hành cổ phiếu, qua đó kỳ vọng đưa vốn điều lệ vượt 105.000 tỷ đồng.

Tương tự, Vietcombank đang ráo riết triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại, nhắm thẳng tới mốc 100.000 tỷ đồng.

Không chỉ nhóm dẫn đầu, các ngân hàng tầm trung cũng đang rầm rộ tăng quy mô để gia cố năng lực tài chính.

Tại BIDV, cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn thêm hơn 21.600 tỷ đồng qua ba kênh: phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức và chào bán riêng lẻ. Hoàn tất lộ trình này, vốn điều lệ của BIDV sẽ chạm mức 91.870 tỷ đồng.

Tương tự, Ngân hàng Á Châu (ACB) dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20% (gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt), qua đó nâng vốn từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.

OCB cũng đặt mục tiêu tăng từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%). Trong khi đó, Nam A Bank đã thống nhất nâng vốn thêm hơn 30%, vượt mốc 22.588 tỷ đồng.

Lý giải về làn sóng này, giới chuyên gia nhìn nhận đây không đơn thuần là cuộc đua về thứ hạng mà là yêu cầu mang tính sống còn.

Trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu của nền kinh tế có xu hướng gia tăng, việc mở rộng quy mô vốn giúp các nhà băng củng cố bộ đệm rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc.

Quan trọng hơn, áp lực tuân thủ đang đến gần khi Ngân hàng Nhà nước dự kiến nâng mức hệ số an toàn vốn (CAR) tối thiểu lên 10,5% vào năm 2033. Do đó, việc chủ động bồi đắp nguồn vốn ngay từ bây giờ là chiến lược bắt buộc để các ngân hàng đảm bảo dư địa tăng trưởng bền vững trong thập kỷ tới.