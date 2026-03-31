Loạt ngân hàng chạy đua vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt từ tháng 2, được kỳ vọng không chỉ là nơi tập trung dòng vốn mà còn là "hạ tầng mềm" của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

VIFC-HCMC đang mở ra “sân chơi” mới cho các ngân hàng. Ở nhóm Big4, Vietcombank theo kế hoạch sắp trình cổ đông phương án thành lập ngân hàng con 100% vốn trong nước tại VIFC. Theo định hướng, pháp nhân này sẽ tập trung vào tài chính xuyên biên giới và ngân hàng đầu tư - các lĩnh vực có yêu cầu cao hơn so với thị trường nội địa. Ngân hàng cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ nhằm củng cố năng lực tài chính cho các hoạt động quy mô lớn.

Vietcombank đang sở hữu hai ngân hàng con gồm Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào.

Hay VietinBank cũng đang nghiên cứu thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp tại Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng thời bám sát tiến độ xây dựng khung pháp lý. Chiến lược của nhà băng này gắn với việc mở rộng sang các lĩnh vực tài chính mới. Ngân hàng định hướng hợp tác fintech với hệ sinh thái của MUFG, tập đoàn tài chính Nhật Bản. Các hoạt động tập trung vào thanh toán, cho vay và bảo hiểm. Kế hoạch thí điểm dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Hiện VietinBank có một ngân hàng con tại Lào là Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào, với một trụ sở chính, một chi nhánh Champasak và một phòng giao dịch tại Viêng Chăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM hồi tháng 2 (Ảnh: BTC).

Các ngân hàng tư nhân cũng rục rịch chuẩn bị nhập cuộc tại VIFC-HCMC. Đơn cử, Nam A Bank tại kỳ họp cổ đông vừa qua đã thống nhất phương án thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV 100% vốn trong nước (ngân hàng thành viên) hoạt động tại VIFC chính thức được cổ đông thông qua tại họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa tổ chức.

Trước đó, HDBank đã lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chuyển trụ sở chính sang tòa tháp Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina (Saigon Marina IFC), nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động và phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Tại lễ ra mắt hôm 11/2, các ngân hàng gồm MB, TPBank, SHB, Nam A Bank và HDBank ghi danh trong 13 đơn vị thành viên của VIFC-HCMC.

Tương tự, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cũng ghi nhận sự tham gia của loạt ngân hàng, gồm Vietcombank, VietinBank, Nam A Bank, HDBank và Ngân hàng số Vikki Bank.