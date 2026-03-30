"Ghế nóng" nhân sự cấp cao tại loạt ngân hàng liên tục biến động

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ, kể từ ngày 27/3. Ông Loic Faussier còn được biết đến là chồng của bà Lê Hàn Tuệ Lâm - nhà đầu tư mạo hiểm từng tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam.

Ban Tổng giám đốc Sacombank có 12 thành viên. Ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng giám đốc. Trước đó, ngân hàng này cũng công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Kiều Anh, kiêm nhiệm vai trò là Người quản trị công ty và Người công bố thông tin.

Eximbank vừa tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Phạm Tuấn Anh và ông Hoàng Thế Hưng (Thành viên độc lập HĐQT), với lý do cá nhân. Cùng thời điểm, 4 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu cũng nộp đơn xin rời nhiệm vụ theo nguyện vọng cá nhân.

Sau các thay đổi trên, HĐQT Eximbank hiện còn lại Chủ tịch HĐQT là bà Phạm Thị Huyền Trang, người được bầu giữ chức vụ từ tháng 12/2025 thay cho ông Nguyễn Cảnh Anh.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng công bố thông tin bổ nhiệm bà Đỗ Tú Anh đảm nhận vai trò phó tổng giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp (CMB) và phòng Quản lý chuyển đổi.

MB cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ họp cổ đông thường niên 2026, dự kiến bầu bổ sung một thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Tương tự, TPBank cũng sẽ đưa ra trình cổ đông tại đại hội năm 2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.