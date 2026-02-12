4 ngân hàng được giảm 50% dự trữ bắt buộc, cổ phiếu liền thăng hoa

Theo đề xuất của Cục Quản lý giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc (CGBB) ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong thời gian thực hiện phương án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc này được thực hiện căn cứ trên Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Thông tư 30/2019 của Ngân hàng Nhà nước và Nghị quyết 102 của Chính phủ.

Danh sách các ngân hàng được hưởng ưu đãi gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank).

Thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi được thực hiện theo đề nghị của từng ngân hàng hoặc theo thông báo của Sở Giao dịch NHNN.

Trước thông tin này, cổ phiếu nhóm ngân hàng liên quan đã có sự tăng điểm mạnh, có cổ phiếu tăng sát trần với 6,4%.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo chuyên gia, việc giảm dự trữ bắt buộc giúp các ngân hàng được giải phóng một phần nguồn vốn đang gửi tại NHNN, từ đó gia tăng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, cho vay và đầu tư.

Ghi nhận tại báo cáo tài chính quý IV/2025 của 4 ngân hàng nói trên cho thấy, tính đến 31/12/2025, tổng dư nợ vào khoảng 4,25 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 23% tổng dư nợ cho vay khách hàng của nền kinh tế (18,58 triệu tỷ đồng).

Theo quy định này, các tổ chức tín dụng chỉ phải trích lập dự trữ bắt buộc ở mức 1,5% với tiền gửi dưới 12 tháng và 0,5% với tiền gửi từ 12 tháng trở lên, thay vì mức 3% và 1% như hiện tại. Qua đó, giúp giải phóng một lượng vốn đáng kể cho các nhà băng nói trên.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và cạnh tranh huy động vốn vẫn ở mức cao, chính sách này còn được chuyên gia đánh giá là sẽ góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện biên lợi nhuận cho các ngân hàng tham gia tái cơ cấu.

Trước đó, cơ quan quản lý đã có một số điều kiện hỗ trợ cho các ngân hàng tham gia sáp nhập với tổ chức tín dụng yếu kém, trong đó tiêu chí về dự trữ bắt buộc cũng đã được đề cập. Việc áp dụng quy định lần này sẽ góp phần ghi nhận quyền lợi cho các ngân hàng khi chấp nhận rủi ro từ việc sáp nhập tổ chức yếu kém.

So với trước đây, khi quyền lợi của các ngân hàng được chỉ định tiếp nhận chưa nhiều, dẫn đến sự e ngại trong việc nhận nhiệm vụ này. Do đó, việc giảm dự trữ bắt buộc sẽ là động lực hiện thực hóa chủ trương xử lý tổ chức tài chính yếu kém trong tương lai.