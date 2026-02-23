Ngân hàng lì xì 1,5% lãi gửi tiết kiệm sau Tết, có một hiện tượng lạ

Ngay ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (mùng 7 Tết), các ngân hàng đồng loạt tung chương trình lì xì đầu năm cho khách gửi tiết kiệm. Mức tiền tặng từ 50.000 đồng đến hàng triệu đồng cho các hạn mức tiền gửi khác nhau, có ngân hàng tặng tiền thông qua điểm thưởng.

Một số ngân hàng còn lì xì lãi suất cộng thêm cho khách gửi tiết kiệm trực tuyến. Chị Hồng (TPHCM) nói chị rất bất ngờ khi ngay ngày đầu năm mở tài khoản tiết kiệm 300 triệu đồng tại ngân hàng tư nhân đã được hưởng mức lãi suất cộng thêm đến 1,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Như vậy, chị Hồng đang được hưởng lãi suất lên đến 7,7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Loạt ngân hàng từ Big4 đến tư nhân cũng đồng loạt email, nhắn tin gửi thông báo thưởng, khuyến khích khách hàng gửi tiền tiết kiệm đầu năm. Một hiện tượng lạ xuất hiện, lãi suất kỳ hạn ngắn đang cao hơn kỳ hạn 12 tháng trở lên.

Đơn cử, tại VPBank, lãi tiết kiệm 6 tháng đang là 6,2%/năm, cùng với lãi cộng thêm lên đến 8%/năm (hình thức gửi online). Còn lãi cho kỳ hạn 12 tháng thì vẫn chưa đến 7%/năm.

Gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào lãi cao nhất? (Ảnh: IT).

Thống kê của phóng viên Dân trí cho thấy, với phân khúc thông thường, các ngân hàng vẫn niêm yết mức lãi suất từ 6,5%/năm trở lên mà không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu quá lớn. Thậm chí, nếu khách gửi tiền trực tuyến có thể hưởng mức lãi ưu đãi lên đến 8%/năm.

Cake by VPBank đang tung ra chính sách cộng thêm lãi suất cho tiền gửi trực tuyến. Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất được cộng thêm 0,2-1%/năm tùy theo quy mô tiền gửi, đưa mức thực nhận lên 7,3-8,1%/năm. Dịp sau Tết, ngân hàng này còn cộng thêm 0,9%/năm cho khách gửi online, giúp lãi suất thực tế có thể đạt 8,2%/năm.

PVcomBank cũng cộng thêm 1,5%/năm cho các khoản gửi vào ngày thứ sáu hàng tuần qua kênh số. Với ưu đãi này, lãi suất thực nhận tại các kỳ hạn trung và dài hạn có thể chạm 8,3%/năm, mức cao nhất hiện nay đối với các khoản tiền gửi phổ thông không yêu cầu số tiền quá lớn.

OCB, VIB… áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Cao hơn có Bac A Bank niêm yết 6,55%/năm hay PGBank, MBV niêm yết 7,2%/năm cho cùng kỳ hạn từ 12 tháng.

Ở phân khúc số tiền gửi lớn từ 500 tỷ đồng trở lên, mức lãi cao nhất là 9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; với các khoản tiền gửi thông thường thì lãi được neo ở mức 6,5-7%/năm.

Dẫn đầu thị trường về mức lãi suất niêm yết là PVcomBank khi áp dụng lãi suất lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng nếu khách hàng gửi tiền tại quầy và duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Cao thứ hai đang là Vikki Bank niêm yết mức 8,4%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với điều kiện số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng.

HDBank áp dụng mức 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, yêu cầu số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Con số này tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) vào khoảng 8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng….