3 món quà tặng mùa Giáng sinh: Đọc phát biết ngay đây chính là điều bạn cần!

Dân trí Bạn đã tìm được món mình để làm quà cho người bạn thương nhân dịp Noel? Gác mọi âu lo với 3 món quà "độc nhất vô nhị" này, bạn chắc chắn sẽ ghi điểm tuyệt đối với người ấy.

Giáng sinh cận kề, bạn vẫn đang phân vân không biết nên trao món quà gì vừa thiết thực vừa độc đáo, vừa thể hiện sự quan tâm của mình với đối phương. Đừng lo, vì 3 món quà tặng dưới đây sẽ giúp bạn "thư giãn" tâm trí ngay thôi với chuẩn "3 có": có thiết thực, có giá trị và có ích. Cùng giải mã những "gương mặt đại diện" trong mùa Giáng sinh năm nay.

"Đánh bay" vết bẩn, tự tin cùng những bộ trang phục tinh tươm

Để thể hiện sự quan tâm, bạn cần bắt đầu từ việc chú ý vẻ ngoài của đối phương, thông qua những bộ trang phục diện trên người. Sẽ rất khó chịu nếu như một chiếc áo trắng bị vấy bẩn mà không được tẩy sạch, hoặc một vệt giày nhỏ trên chiếc quần màu paste; xinh xắn của người yêu.

Giải quyết những điều "ngứa mắt" với bạn, đồng thời thể hiện tình cảm bằng món quà Giáng sinh ý nghĩa, bạn có thể lựa chọn ngay một chiếc máy giặt cửa trước với công năng hiện đại.

Mang một vẻ ngoài thanh lịch, tạo vẻ đẹp sang trọng trong nội thất, nhà TCL mang đến dòng máy giặt cửa trước M03 với tính năng đánh bay các vết bẩn cứng đầu nhờ vào lồng giặt tổ ong và tính năng giặt xoáy 360 độ sáng tạo. Nhờ đó, một lớp màng bảo vệ quần áo được tạo ra trong khi giặt, giúp mọi vết bẩn đều được đánh bay hoàn toàn, và quần áo ít bị hư hao. Đồng thời, nhờ diện tích lồng giặt rộng lên đến 505mm, độ giặt sạch tăng thêm 30% và quần áo người thương được giặt sạch tinh tươm. Bạn chắc chắn phải "mắt tròn mắt dẹt" với các tiện ích khác như tiết kiệm nước với 15 phút rửa nhanh thông minh, chế độ thêm đồ giặt mọi lúc và vệ sinh lồng giặt bằng nước sôi. Không chỉ là giặt sạch, sản phẩm giúp người yêu của bạn tiết kiệm điện đáng kể với công nghệ động cơ Inverter không chổi than. "Hầu bao rủng rỉnh" thì nàng cũng vui vẻ hơn, đúng không nào? Chốt hạ, món quà giúp bạn quan tâm vẻ ngoài của người thương, chính là dòng máy giặt cửa trước M03 từ TCL Việt Nam.

Máy giặt cửa trước M03 "làm mưa làm gió" bởi giải quyết "bệnh khó chữa" vết bẩn trong trang phục của người thương yêu.

"Xua tan" cơn nóng, để người yêu lúc nào cũng mát mẻ 24/7

Sau khi chú ý trang phục, điều quan tâm tiếp theo chính là thái độ, tinh thần của người yêu liệu có tích cực và vui vẻ hay không? Theo nhiều nghiên cứu, thời tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của con người. Một người có thể dễ bực dọc, cáu bẩn nếu thời tiết quá nóng, và dễ rơi vào trầm cảm nếu thời tiết quá lạnh. Bước vào mùa Giáng sinh, dù không khí khắp nơi cả nước có vẻ lạnh dần đi, tuy nhiên, để đảm bảo người yêu của bạn không dễ "nổi nóng sinh nông nỗi", bạn có thể gửi tặng họ một chiếc máy lạnh T-Pro TPG11 độc quyền từ TCL với những tính năng ưu việt.

Không chỉ đa dạng công suất có thể sử dụng với các diện tích to hơn với công suất tương ứng, nhờ vào quạt được lắp đặt có kích thước to hơn, máy lạnh T-Pro TPG11của TCL còn sở hữu những cánh đảo gió hình chiếc lá độc quyền bổ sung cánh tản nhiệt, giúp phân bổ không khí đều khắp phòng, mát hơn và vượt trội hơn máy lạnh bình thường khoảng 10%. Trên hết, hiểu được rằng người Việt ngày nay quan tâm đến vấn đề sức khỏe, TCL đã điều chỉnh và cải tiến máy lạnh T-Pro TPG11với 5 cấp độ gió và bảo vệ sức khỏe gia đình nhờ công nghệ Gentle Cool Wind, tạo luồng gió dịu nhẹ, tránh không khí trực tiếp. Đồng thời, để "giảm bớt gánh nặng tài chính", dòng máy lạnh này còn được trang bị công nghệ AI Inverter, giúp tiết kiệm điện 60% so với các dòng thông thường và dễ dàng tháo lắp, vệ sinh đơn giản để gia tăng tuổi thọ cho sản phẩm.

Mùa Giáng sinh "an lành" cùng nụ cười rạng rỡ và tinh thần vui vẻ của người yêu, đừng quên máy lạnh T-Pro TPG11!

Bảo vệ một sức khỏe tốt, quan tâm từ ngoài vào trong cho người nhận quà

Món quà cuối cùng giúp bạn trở thành người tinh tế, hiểu điều người yêu cần, chính là một chiếc máy lọc không khí nhỏ gọn. Với chiếc máy lọc không khí TCL KJ270F, bạn không cần trăn trở rằng sức khỏe của người yêu của được bảo vệ hay không, bởi sản phẩm chắc chắn sẽ thay bạn làm "người hùng", bảo vệ nàng khỏi sự "xâm lấn" của vi trùng.

Điểm đặc biệt đầu tiên chính là TCL KJ270F sở hữu màng lọc HEPA có khả năng lọc được bụi mịn PM 2.5, kết hợp với hệ thống 3 bộ lọc, vừa có thể xử lý bụi, phấn hoa, vừa có thể xử lý các chất độc hại trong không khí. Ngoài ra, việc kiểm tra chất lượng không khí trong nhà của người yêu cũng trở nên dễ dàng hơn với màn hình hiển thị và đèn báo chất lượng. Thiết kế nhỏ gọn, nhưng sản phẩm này có chức năng lọc sạch không khí trong không gian 35 mét vuông với công suất 270 mét khối trên một giờ. Với máy lọc không khí này, không chỉ là một mùa Giáng sinh, "lá phổi" của người yêu và gia đình được bảo vệ để hướng đến năm 2022 tươi đẹp.

Với màn hình hiển thị và đèn báo chất lượng, "người ấy" của bạn dễ dàng kiểm tra được độ sạch của không gian nhà cửa, từ đó điều chỉnh cho phù hợp.

3 gợi ý trên là món quà Giáng sinh tốt nhất mà "ông già Noel" TCL gợi ý để bạn lựa chọn tặng cho những người thân yêu. Hãy nhanh tay tìm mua sản phẩm tại https://www.tcl.com/vn/vi.

Trường Thịnh