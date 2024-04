Tăng cường xử lý học sinh vi phạm an toàn giao thông ở TPHCM

Ngày 26/4, Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông quận Bình Tân (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ký kết giao ước đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh các trường trên địa bàn quận năm 2024.

Tham dự buổi lễ có Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó trưởng Công an quận Bình Tân, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận Bình Tân, cùng các đội thuộc phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM và đại diện các trường học.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết giao ước đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh các trường ở quận Bình Tân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại buổi lễ, Thượng tá Lăng cho biết, năm vừa qua tai nạn giao thông trên địa bàn quận được kéo giảm, tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Tính từ năm 2023 đến quý I/2024, địa bàn quận xảy ra 212 vụ tai nạn giao thông, làm 51 người tử vong, 144 người bị thương, thiệt hại hơn 240 phương tiện và nhiều tài sản khác. Trong đó có 6 vụ tai nạn thương tâm liên quan đến học sinh.

"Đây là con số đáng báo động, hệ quả của tai nạn giao thông đối với xã hội rất lớn, đối với lứa tuổi học sinh càng lớn hơn. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông vô cùng cấp thiết", Thượng tá Lăng nói.

Đại diện Công an quận Bình Tân và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân ký kết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Vị này cũng nhấn mạnh, Công an quận và các đội CSGT thuộc Phòng PC08 trên địa bàn tiếp tục tham mưu, phối hợp cùng phòng giáo dục tập trung vào công tác tuyên truyền có hiệu quả.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phải làm nghiêm, răn đe, tuy nhiên gắn liền với tính nhân văn, để các em ý thức được và tự giác chấp hành.

Tại buổi lễ, Đại diện Công an quận Bình Tân và 33 trường học cùng trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã ký kết giao ước.

Theo đó, Công an quận Bình Tân sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện để phát hiện, nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, phụ huynh sử dụng phương tiện như xe đạp điện, xe đạp, xe máy… vi phạm ở các tuyến đường quanh trường, xử lý các hành vi như dừng đỗ không đúng quy định, chạy ngược chiều, học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

CSGT TPHCM xử lý học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài ra, Công an quận Bình Tân sẽ chỉ đạo công an các phường tham mưu Ban An toàn giao thông phường thực hiện nội dung như không giao xe, không điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định, kiểm tra giấy phép kinh doanh tại các điểm trông, giữ xe xung quanh trường học, tổ chức cho chủ các điểm giữ xe ký cam kết không giữ xe trên 50 phân khối cho học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận có nhiệm vụ đảm bảo 100% các trường tiểu học trở lên trên địa bàn tổ chức cho giáo viên, phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các trường cũng phải ký kết giao ước không trông, giữ xe máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trường hợp học sinh đủ điều kiện, đơn vị phải lập danh sách, quản lý.