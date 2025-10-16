Sun Group ra mắt hãng bay, Chủ tịch Đặng Minh Trường nói điều đặc biệt

Tối 15/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, mở ra mô hình "hàng không nghỉ dưỡng" đầu tiên tại Việt Nam.

Mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng

Chia sẻ tại sự kiện này, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Sun Group - cho biết, hãng hàng không trên được tạo ra để mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho mọi người dân Việt Nam và du khách thế giới với những chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Sun Group - tại sự kiện chính thức ra mắt Sun PhuQuoc Airways tối 15/10 (Ảnh: SG).

Theo ông, gần 2 thập kỷ qua, Sun Group kiên định với khát vọng làm đẹp các vùng đất, kiến tạo những điểm du lịch nghỉ dưỡng là điểm đến giải trí góp phần đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.

“Sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways tiếp nối hành trình này đồng thời hiện thực hóa tinh thần hội nhập toàn diện được nêu trong Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Ngoài ra, Nghị quyết 68 cũng xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia, tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Chúng tôi tự hào góp phần thực hiện bản lĩnh doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập và phát triển”, ông bày tỏ.

Việc ra mắt hãng hàng không cũng hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới.

Ông Trường bày tỏ, trong tinh thần phát triển nhanh và bền vững mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra, tập đoàn xác định hàng không là động lực tăng trưởng mới, kinh tế tuần hoàn và du lịch chất lượng cao. Hãng cam kết lấy an toàn, bền vững, chất lượng, sáng tạo làm giá trị cốt lõi để vun đắp bản lĩnh trí tuệ người Việt góp phần đưa hàng không, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn kết các vùng đất, lan tỏa tinh thần Việt Nam ra thế giới.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, cho biết việc ra mắt Sun PhuQuoc Airways thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và dám nghĩ dám làm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia, đưa Việt Nam tới những tầm cao phát triển mới.

Sun PhuQuoc Airways công bố ra mắt đồng phục phi hành đoàn (Ảnh: SG).

Mở bán vé và sẵn sàng bay thương mại từ đầu tháng 11 tới

Trước đó, ngày 25/9, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO).

Hãng cũng tiếp nhận 3 tàu bay đầu tiên là Airbus A321NX và Airbus A321CEO, trong tổng số 8 tàu bay dự kiến khai thác trong năm nay. Đến cuối năm 2026, đội bay của hãng dự kiến đạt 25 chiếc và hướng tới khoảng 30-35 tàu bay vào năm 2027.

Hãng cũng đã hoàn tất hệ thống vận hành, quy trình an toàn, và kế hoạch khai thác mạng bay “trục - nan”, đặt Phú Quốc làm tâm điểm, kết nối trực tiếp các thành phố lớn trong và ngoài nước, rút ngắn hành trình và giảm phụ thuộc vào trung chuyển.

Tại sự kiện tối 15/10, hãng cũng ra mắt đồng phục phi hành đoàn. Đồng phục được lấy cảm hứng từ tà áo ngũ thân xứ Bắc xưa và phong thái sang trọng của Nam Phương Hoàng hậu. Thiết kế đồng phục mang đậm dấu ấn Á Đông nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Đại diện hãng cho biết, từ sáng 15/10, Sun PhuQuoc Airways đã mở bán vé máy bay tại website, sẵn sàng bay thương mại từ ngày 1/11 với các đường bay Phú Quốc - TPHCM, Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - Đà Nẵng, Hà Nội - TPHCM và TPHCM - Đà Nẵng. Từ tháng 12 năm nay, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và Cam Ranh - Phú Quốc.