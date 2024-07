3 đại gia phố núi Gia Lai: Cổ phiếu hồi phục dù kinh doanh lận đận

Thị trường chứng khoán sáng nay (31/7) chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ tại một số mã cổ phiếu, đặc biệt là những mã vốn bị xả hàng ồ ạt trong những phiên trước.

QCG của Quốc Cường Gia Lai có phiên tăng trần thứ 3, mức giá đạt 7.740 đồng/đơn vị, khớp lệnh đạt 1,23 triệu cổ phiếu và có 1,76 triệu cổ phiếu dư mua giá trần.

DLG của Đức Long Gia Lai tăng trần lên 1.730 đồng, các lệnh bán đều đã được hấp thụ toàn bộ với khớp lệnh đạt 905.800 cổ phiếu.

Nhiều cổ phiếu hồi phục trong phiên sáng 31/7 (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Công ty mới công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận sau thuế đạt 9,9 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ; 6 tháng lãi 45,4 tỷ đồng tăng so với mức 34,5 tỷ đồng của nửa đầu năm 2023. Lỗ lũy kế đến ngày 30/7 của Đức Long Gia Lai là 2.664,4 tỷ đồng.

LDG của Công ty cổ phần Đầu tư LDG tăng trần lên 2.110 đồng, khớp lệnh đạt 4,73 triệu cổ phiếu, có dư mua giá trần. RDP của Rạng Đông Holding tăng trần lên 2.390 đồng, khớp lệnh đạt 2,81 triệu đơn vị, có dư mua giá trần. Điểm chung của các mã này đều có thị giá thấp và thanh khoản khiêm tốn.

Tính đến hôm qua, RDP có 4 phiên giảm sàn liên tiếp nhưng mạch giảm đã dừng lại vào sáng nay. Ở mức thị giá hiện tại, RDP ghi nhận mức thiệt hại 53,59% so với đầu tháng 7.

Về phía LDG, mã này thoát sàn trong phiên hôm qua nhưng đóng cửa vẫn giảm mạnh 5,71%. Sáng nay LDG tăng trần dù công ty công bố báo cáo tài chính quý II cho thấy doanh thu âm hơn 19 tỷ đồng và lỗ 171 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng, LDG ghi nhận doanh thu thuần âm 149 tỷ đồng và lỗ ròng 296 tỷ đồng.

HAG của Hoàng Anh Gia Lai trong phiên sáng nay tăng 2,1% lên 12.400 đồng, khớp lệnh đạt 6,9 triệu đơn vị sau khi doanh nghiệp bầu Đức báo lãi quý II đạt 281 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai tăng 32% lãi sau thuế, đạt 507 tỷ đồng.

Ngược lại, HNG của HAGL Agrico giảm 2,4% còn 4.000 đồng với khớp lệnh 2,36 triệu đơn vị. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, công ty do tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT đạt 79 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 48% so với cùng kỳ; lỗ sau thuế 323 tỷ đồng so với mức lỗ 135 tỷ đồng của cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm, công ty báo lỗ 370 tỷ đồng, tăng lỗ mạnh so với mức 247 tỷ đồng của nửa đầu năm 2023.

Về thị trường chung trong sáng nay diễn biến khá tích cực với sự dẫn dắt của các mã đầu ngành. VN-Index tăng 9,96 điểm tương ứng 0,8% lên 1.255,02 điểm trong khi VN30-Index tăng 12,1 điểm tương ứng 0,94%. HNX-Index tăng 0,66 điểm tương ứng 0,28%; UPCoM-Index giảm nhẹ 0,14 điểm tương ứng 0,15%.

Thanh khoản thấp với 735,55 triệu cổ phiếu giao dịch trên HoSE tương ứng 7.387,89 tỷ đồng và 20,62 triệu cổ phiếu giao dịch trên HNX tương ứng 373,43 tỷ đồng. Sàn UPCoM có 22,48 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 414,03 tỷ đồng.