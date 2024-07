Tháo chạy khỏi HBC và HNG sau "hung tin", QCG được giải cứu

Các chỉ số dao động trên vùng tham chiếu trong phiên đầu tuần (29/7), tuy nhiên, biên độ tăng rất hẹp kèm thanh khoản thấp.

Tạm đóng cửa, VN-Index chỉ tăng 2,73 điểm tương ứng 0,22% lên 1.244,84 điểm; HNX-Index tăng 0,42 điểm tương ứng 0,18% và UPCoM-Index nhích nhẹ 0,3 điểm tương ứng 0,32%.

Thanh khoản HoSE chỉ đạt 231,75 triệu cổ phiếu tương ứng 5.484,35 tỷ đồng; trên HNX là 22,36 triệu cổ phiếu tương ứng 428,15 tỷ đồng và trên UPCoM là 18,13 triệu cổ phiếu tương ứng 273,69 tỷ đồng. Điều này cho thấy, nhà đầu tư tương đối thận trọng trong quyết định mua vào, bán ra.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng giá, với 199 mã tăng so với 181 mã giảm trên HoSE; 74 mã tăng so với 57 mã giảm trên HNX và 147 mã tăng so với 71 mã giảm trên UPCoM.

QCG thoát tình trạng giảm sàn trong phiên sáng 29/7 (Ảnh chụp màn hình).

Trong sáng nay, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai thoát sàn ngoạn mục. Mã này được "giải cứu" thành công với việc toàn bộ lệnh bán giá sàn nhanh chóng được hấp thụ toàn bộ ngay đầu phiên.

Sau khi giảm sàn về 5.890 đồng/đơn vị, mã này thậm chí có lúc đạt trạng thái tăng lên mức 6.690 đồng và hiện tại giảm 3,6% còn 6.100 đồng. Khớp lệnh tại QCG đạt 6,2 triệu đơn vị, trong đó có 3,9 triệu cổ phiếu được khớp ở mức giá sàn.

Ngược lại, hoạt động bán tháo vẫn diễn ra tại LDG. Thị giá cổ phiếu này chỉ còn 2.100 đồng, khớp lệnh đạt 2,7 triệu đơn vị nhưng dư bán sàn còn tới 14,3 triệu cổ phiếu.

Tương tự, nhà đầu tư cũng tháo chạy khỏi HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HALG Agrico) sau "hung tin" về việc HoSE sẽ hủy niêm yết đối với 2 mã cổ phiếu này.

HBC gần như mất thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cả phiên sáng chỉ đạt suýt soát 250.000 đơn vị, dư bán giá sàn còn tới 12,76 triệu cổ phiếu, thị giá còn 6.750 đồng. HNG khớp lệnh 2,26 triệu cổ phiếu nhưng dư bán sàn còn 10,45 triệu cổ phiếu, thị giá vỏn vẹn 4.340 đồng.

Theo HoSE, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch HĐQT có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 âm 3.240 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp của công ty là 2.741 tỷ đồng.

Theo quy định Nghị định số 155/2020 của Chính phủ, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm trường hợp: Kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

HAGL Agrico do tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT cũng có 3 năm liên tiếp lỗ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, năm 2021 công ty lỗ hơn 1.119 tỷ đồng, năm 2022 lỗ hơn 3.576 tỷ đồng, năm 2023 lỗ hơn 1.098 tỷ đồng. Cổ phiếu HNG cũng đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát.

Một số cổ phiếu bất động sản điều chỉnh nhưng mức giảm không lớn như D2D, HQC, TDH, HDG, PDR; KBC… Nhóm tăng giá có TDC, DIG, TCH, DXS, CRE, song mức tăng cũng rất khiêm tốn.

Phần lớn cổ phiếu ngân hàng tăng và hỗ trợ tích cực cho chỉ số chính. BID tăng 1,2%; TPB tăng 1,1%; NAB tăng 1%, LPB, CTG, HDB, VPB, VCB, TCB cũng đạt trạng thái tăng giá. Cổ phiếu chứng khoán hồi phục trên diện rộng với VIX, ORS, CTS, VND, HCM, VCI, SSI, DSE, BSI, AGR.

Cổ phiếu phân bón gây chú ý với việc BFC tăng trần, trắng bên bán và dư mua giá trần hơn 1 triệu đơn vị, VAF tăng trần, SFG tăng 3,5%; DCM tăng 1,4%; DPM cũng tăng.