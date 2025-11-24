Vietjet nhận tàu bay Boeing đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt chiến lược tại Thái Lan

Tàu bay mới được tiếp nhận tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok), thuộc lô 50 tàu bay sẽ được tiếp nhận và khai thác bởi Vietjet Thái Lan từ nay tới năm 2028, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng và mở rộng mạng bay kết nối các điểm đến quan trọng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đội tàu bay Boeing được đầu tư cho Vietjet Thái Lan. Hãng sẽ khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên bằng Boeing 737-8 trên đường bay nội địa Bangkok - Chiang Mai, tiếp đó là đường bay quốc tế đầu tiên Bangkok - Cam Ranh vào tháng 12.

Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên tại nhà máy Boeing, Seattle (Hoa Kỳ) (Ảnh: Vietjet).

Tại Việt Nam, hãng tiếp tục khai thác đội tàu Airbus. Với kinh nghiệm vận hành đội tàu bay thế hệ mới, cùng hệ sinh thái đối tác toàn cầu, Vietjet đang củng cố mạng bay quốc tế qua những trung tâm hàng không trọng điểm ở châu Á - Thái Bình Dương và từng bước mở rộng sang châu Âu, châu Mỹ.

Boeing 737-8 được trang bị khí động học cải tiến và động cơ LEAP-1B thế hệ mới, tương thích hoàn toàn với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), giúp giảm 15-20% lượng khí thải CO2 và giảm tới 50% tiếng ồn theo tiêu chuẩn ICAO.

Tàu bay Boeing đầu tiên của Vietjet cất cánh từ sân bay Quốc tế King County (Boeing Field) tại Seattle (Ảnh: Vietjet).

Với tầm bay tối đa lên tới 6.570km, máy bay có thể khai thác trên đường bay dài hơn, sải cánh tới nhiều điểm đến xa hơn. Thiết kế Boeing Sky Interior mang lại không gian cabin rộng rãi và hiện đại, cùng khoang chứa hành lý lớn hơn, giúp hành khách tận hưởng hành trình thoải mái và trọn vẹn.

Tàu bay Boeing 737-8 hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok (Ảnh: Vietjet).

Đơn đặt hàng 200 tàu bay của Vietjet với Boeing là một trong những thỏa thuận tiêu biểu đóng góp tích cực vào cân bằng thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đội tàu bay hiện đại sẽ tiếp tục giúp Vietjet thúc đẩy tăng trưởng hàng không và kinh tế khu vực, tạo giá trị bền vững cho nhà đầu tư, đồng thời kỳ vọng mang đến những hành trình an toàn, chất lượng và đáng nhớ cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Vietjet chào mừng tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên gia nhập đội bay (Ảnh: Vietjet).

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đón đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Vietjet được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức như Skytrax, CAPA, AirlineRatings…

