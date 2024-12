25 năm bền bỉ với lựa chọn "bền vững" của Canifa

Năm 2024, thương hiệu thời trang Việt Nam Canifa đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong hành trình 25 năm bằng nhiều giải thưởng lớn. Tháng 10, công ty lần thứ 2 đạt giải thưởng Better Choice Awards. Đến tháng 11, Canifa trở thành một trong 5 thương hiệu ngành dệt may và là thương hiệu dệt may tư nhân duy nhất được công nhận "Thương hiệu quốc gia". Đến đầu tháng 12, công ty nhận giải thưởng thương hiệu Hành động vì Cộng đồng (HAP) vinh danh những đóng góp bền vững cho xã hội.

Dấu ấn này được đại diện Canifa, bà Phạm Lan - Giám đốc chuỗi cung ứng của Canifa - nhận định là một trong những "điều khiến Canifa tự hào nhất, và là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng của công ty khi bền bỉ với sứ mạnh phát triển bền vững gần 3 thập kỷ".

Canifa được vinh danh tại Lễ công bố Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Là một thương hiệu thời trang nội địa, hành trình phát triển của Canifa được nhận định "có khi đi một mình một đường, có khi chịu sự cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài" nhưng luôn gắn với sứ mệnh "thời trang bền vững", vừa mang lại niềm vui mặc đẹp cho hàng triệu gia đình Việt vừa góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến từ ngành công nghiệp thời trang, thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với xã hội.

Với những nỗ lực của mình, Canifa không chỉ khẳng định vị thế bằng những sản phẩm chất lượng mà còn bền bỉ với lựa chọn bền vững dựa trên thế chân kiềng "vận hành xanh - đối tác xanh - sản phẩm xanh", trong đó, nhà máy Ánh Dương - tổ hợp sản xuất của Canifa tại Văn Giang, Hưng Yên - là đại diện tiêu biểu cho nguyên tắc sản xuất này.

Nhà máy Ánh Dương - tổ hợp sản xuất của Canifa tại Văn Giang, Hưng Yên.

Được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn LEED, Nhà máy Ánh Dương sở hữu thiết kế với hệ thống chiếu sáng tự nhiên tối ưu, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nước và xử lý nước thải hiệu quả. Hiện, nhà máy đã giảm thiểu 30% lượng năng lượng tiêu thụ; 100% nước thải được xử lý và tuần hoàn triệt để, không có nước thải xả ra môi trường.

Nhà máy Ánh Dương sở hữu thiết kế với hệ thống chiếu sáng tự nhiên tối ưu.

Tạo ra vòng đời dài hơn cho sản phẩm, phát triển bền vững cũng là "kim chỉ nam" của Canifa từ những ngày đầu thành lập. Do đó, các khâu sản xuất, kinh doanh của Canifa đều tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong ngành diệt may. Công ty xây dựng phòng lab hiện đại, trang bị nhiều máy thử nghiệm được nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu để kiểm tra các đặc tính cơ lý qua 3 khu vực phòng khô, phòng ướt và phòng kiểm màu, từ đó, lựa chọn được nguyên liệu đúng với tiêu chuẩn sản xuất và phù hợp với thói quen sử dụng của người Việt.

Lựa chọn những đối tác nguyên liệu hàng đầu như Hiệp hội bông Cotton USA, nhà cung cấp len lông cừu Úc và Disney - các đơn vị có tiêu chuẩn canh tác và sản xuất bền vững, Canifa đã tạo ra một chuỗi cung ứng bền vững, từ cánh đồng bông đến tay người tiêu dùng, với các sản phẩm cao cấp, có giá trị sử dụng lâu dài, giảm thiểu rác thải may mặc ra môi trường. Hơn hữa, các đối tác sản xuất thành phẩm đều được Canifa đánh giá định kỳ hàng năm về hệ thống kiểm soát chất lượng, các yếu tố lao động, quy trình, trong đó 73% các đơn vị này có các chứng chỉ như Oekotex, ISO 9001, SA8000 và WARP (chứng nhận về trách nhiệm xã hội).

Ngoài ra, Canifa cũng tập trung sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu từ thiên nhiên như sợi làm từ bột gỗ, sợi tre, bã cà phê hay thành phần làm từ lõi ngô và nhựa PE tái chế, vừa bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dùng, vừa đáp ứng yêu cầu về sản xuất tuần hoàn. Canifa cũng là thương hiệu thời trang đầu tiên sở hữu bản quyền khai thác hình ảnh của Disney tại Việt Nam và để có được cú bắt tay với Disney, các sản phẩm của Canifa phải đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu của đối tác này.

Nhà máy của Canifa hiện duy trì 6 chuyền may, với hơn 120 công nhân, vận hành nhiều máy móc thiết bị tối tân như máy cắt thủy lực, máy hút chỉ, phòng hút ẩm, máy đo quang phổ màu… Nhờ hệ thống hút lọc không khí, nhà máy hầu như không có bụi vải. Quy trình vệ sinh nền được thực hiện 4 lần/ngày, vải thừa được phân loại và chuyển tới các đơn vị tái chế sử dụng làm vật phẩm hứu ích hoặc đưa vào quy tình tạo năng lượng tái tạo. Tại mỗi khâu sản xuất, thành phẩm được kiểm tra bằng cảm quan nhiều lần, đảm bảo tiêu chuẩn hàng đầu tới tay người sử dụng.

Nhà máy của Canifa hiện duy trì 6 chuyền may, với hơn 120 công nhân, vận hành nhiều máy móc thiết bị tối tân.

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, Canifa thể hiện trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động ý nghĩa. Điển hình như chương trình "Hơi ấm mùa đông" đã mang hàng trăm nghìn áo ấm cho trẻ em khó khăn tại các tỉnh vùng núi. Hoạt động hiến máu nhân đạo "Sẻ chia giọt máu hồng" định kỳ hàng năm từ 2014 đã đóng góp hàng nghìn đơn vị máu cho hoạt động cứu trợ của Viện huyết học và truyền máu Trung ương. Thương hiệu cũng quyên góp hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cho các hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ thiên tai… trong đợt dịch Civid-19, bão Yagi…

Canifa chung tay chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về định hướng kinh doanh năm 2025, bà Phạm Lan nhấn mạnh mô hình kinh doanh của Canifa là đi theo tiêu chuẩn quốc tế ngay từ đầu, nhưng vẫn bắt kịp với xu thế thị trường để tránh bị đào thải. "Canifa hiện xác định đổi mới bằng việc mở thêm nhiều điểm bán, phát triển đa kênh phân phối, đa dạng sản phẩm và đa dạng hơn đối tượng phục vụ. Trong năm 2025, Canifa vẫn bám đuổi các mục tiêu tăng trưởng về tài chính và phát triển bền vững đã đặt ra, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng và cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường".

Mới đây nhất, nằm trong khuôn khổ Sáng kiến GreenUP do Tik Tok Shop khởi xướng hướng đến giới thiệu các sản phẩm xanh, bền vững, thân thiện môi trường, Canifa kết hợp đã tổ chức hoạt động thăm quan nhà máy Ánh Dương nhằm giúp khách hàng có những góc nhìn chân thực về quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh Canifa. Cùng chương trình livestream bán hàng trực tiếp Super Brand Day ngay tại kho thành phẩm của tổ hợp nhà máy Văn Giang với sự tham gia của các KOC, KOL đã tham gia thăm quan nhà máy, Tik Tok Shop và Canifa nỗ lực khuyến khích thói quen tiêu dùng có trách nhiệm và bền vững trong cộng đồng.

Tour tham quan nhà máy Ánh Dương thuộc dự án GreenUP của Tik Tok Shop kết hợp cùng Canifa.

"Ngoài việc Canifa chủ động định hướng nguyên liệu xanh, lựa chọn đối tác để sản xuất, vận hành xanh thì chúng tôi kỳ vọng vào dự án GreenUP để kết nối được các doanh nghiệp trong ngành rộng và nhanh hơn. GreenUP có thể coi là dự án đầu tiên ở Việt Nam về kết nối trực tiếp từ nhà máy đến người tiêu dùng, chúng tôi tin rằng Canifa sẽ không phải đi một mình nữa mà đây sẽ trở thành bước đi đầu mở ra những chiến lược bền vững trong tương lai của cả 2 bên", bà Phạm Lan cho hay.