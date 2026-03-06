18 tấn vàng rời kho sau một đêm, quỹ vàng lớn nhất thế giới toan tính gì?

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa bán ra 18 tấn vàng trong ngày 4/3, đánh dấu phiên bán mạnh nhất kể từ tháng 4/2013. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, quỹ này đã bán ròng hơn 20 tấn vàng, kéo lượng nắm giữ giảm xuống còn khoảng 1.081 tấn, tương đương 180 tỷ USD.

Động thái bán ra diễn ra sau giai đoạn quỹ liên tục mua vào trong tháng 2, khi thị trường phục hồi sau cú lao dốc mạnh cuối tháng 1. Tuy nhiên, sang đầu tháng 3, xu hướng đã đảo chiều khi quỹ này quay lại bán ròng.

Đợt xả vàng của SPDR xuất hiện trong bối cảnh giá vàng phục hồi nhẹ sau phiên giảm hơn 4% trước đó. Giá kim loại quý đang dao động quanh mốc 5.100 USD/ounce, cao hơn khoảng 20% so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn khoảng 8% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào cuối tháng 1.

Theo các nhà phân tích, đà điều chỉnh của vàng trong những ngày đầu tháng 3 chịu tác động từ nhiều yếu tố. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Các thỏi vàng được xếp chồng lên nhau (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh đó, thị trường đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm, chỉ số PMI và số liệu thất nghiệp. Giá dầu leo thang cùng căng thẳng tại Trung Đông cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu có thể tăng trở lại, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc hạ lãi suất.

Hiện tại, thị trường tin rằng Fed sẽ đợi đến tháng 9 mới có đợt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay thay vì tháng 6 như kỳ vọng trước đó. Dù vậy, kỳ vọng về số lần giảm lãi suất của Fed trong năm nay vẫn là 2 lần.

Dự báo về giá vàng, chiến lược gia Bob Haberkorn của RJO Futures nêu đà giảm nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu, nhu cầu phòng ngừa rủi ro có thể kích hoạt lực mua bắt đáy mạnh, qua đó hỗ trợ giá vàng và bạc phục hồi trong thời gian tới.

Về triển vọng dài hạn, ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường của UOB Singapore, cho rằng nhu cầu trú ẩn vào vàng vẫn rất bền vững. Theo ông, lực mua từ các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng ngày càng tăng cường tích trữ vàng vật chất.

Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang tại Trung Đông càng củng cố vai trò trú ẩn của kim loại quý. Trên cơ sở này, UOB đã nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/ounce trong quý II/2026, tiếp tục tăng trong các quý tiếp theo và có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce vào quý I/2027.