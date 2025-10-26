MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, chuyển đổi số toàn diện

Tín dụng và doanh thu tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Đến hết tháng 9, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1,329 triệu tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng và đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 962.000 tỷ đồng, tăng 18,6%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 20%, dư nợ SME tăng 18,5%, bán lẻ tăng 15,8%.

Doanh thu (TOI) MB đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. MB cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính cho khách hàng, thu thuần dịch vụ tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

MB đạt kết quả kinh doanh bứt phá trong 9 tháng đầu năm (Ảnh: MB).

Tiền gửi khách hàng tại MB đạt 788.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm ngoái; trong đó CASA đạt khoảng 292.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, giúp MB duy trì chi phí vốn thấp, cơ cấu bền vững, tối ưu biên lợi nhuận.

Duy trì vị thế tiên phong chuyển đổi số

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, MB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện. Đến nay, ngân hàng phục vụ hơn 33,9 triệu khách hàng, ghi nhận hơn 9,6 tỷ giao dịch số trong 9 tháng; doanh thu kênh số chiếm khoảng 40% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 23.139 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, hoàn thành 73% kế hoạch năm. Chi phí quản trị tối ưu, CIR đạt 27,9%, giảm 2,34% so với cùng kỳ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay cho khách hàng theo định hướng của nhà nước.

MB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện (Ảnh: MB).

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của MB ở mức 1,87%, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 80%, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.