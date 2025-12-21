Elon Musk và 3 điều định hình một năm 2025 kỳ lạ

Năm 2025 tiếp tục là minh chứng cho quy luật "rủi ro cao, lợi nhuận lớn" của vị tỷ phú lập dị này. Cổ phiếu Tesla năm qua vận động hệt như một chuyến tàu lượn siêu tốc, quăng quật tâm lý nhà đầu tư từ đáy sâu của sự sợ hãi lên đỉnh cao của hưng phấn.

Dù kết thúc năm với mức đỉnh lịch sử nhờ những đột phá về công nghệ xe tự lái, vượt mặt cả chỉ số S&P 500, nhưng để đi đến cái kết có hậu đó, Elon Musk và cộng sự đã trải qua một năm đau tim đúng nghĩa. Năm 2025 của người giàu nhất hành tinh được gói gọn trong 3 canh bạc lớn, định hình nên một diện mạo hoàn toàn mới cho đế chế xe điện này.

Năm 2025 đã trở thành một trong những chương kỳ lạ và mang tính bước ngoặt nhất trong sự nghiệp của Elon Musk và lịch sử Tesla (Ảnh: Getty).

"Tuần trăng mật" ngắn ngủi với chính trường

Câu chuyện tốn nhiều giấy mực nhất năm qua chính là mối quan hệ đầy duyên nợ giữa Elon Musk và tổng thống Donald Trump. Khởi đầu bằng sự ủng hộ nhiệt thành với hơn 100 triệu USD tiền túi bỏ ra cho chiến dịch tranh cử, Musk đã nhận lại được tấm vé thông hành vào "vòng tròn quyền lực" tại Nhà Trắng và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thậm chí, ông còn được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - một động thái chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, trong kinh doanh cũng như chính trị, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Mối quan hệ này nhanh chóng rạn nứt khi những va chạm về lợi ích kinh tế nảy sinh. Đỉnh điểm là khi Musk công khai chỉ trích dự luật chi tiêu của ông Trump, cho rằng nó quá lãng phí. Đáp lại, một chính sách mới loại bỏ các khoản tín dụng thuế cho xe điện đã được đưa ra, trực tiếp đánh vào túi tiền hàng tỷ USD doanh thu của Tesla.

Sự xung đột này ngay lập tức khiến phố Wall rúng động. Cổ phiếu Tesla bị bán tháo mạnh khi giới đầu tư nhận ra rủi ro khi một CEO lấn quá sâu vào chính trị. Như nhà phân tích Dan Ives của Wedbush từng nhận định, việc đối đầu với bộ máy quyền lực Washington là điều tối kỵ mà cổ đông không bao giờ mong muốn.

Dù sau đó một thỏa thuận đình chiến tạm thời được thiết lập thông qua việc đề cử nhân sự tại NASA, nhưng bài học về sự mong manh của mối quan hệ chính trị - doanh nghiệp vẫn là một nốt trầm đáng nhớ trong năm tài chính của Musk.

Gói thù lao nghìn tỷ USD và áp lực của "cuốn sách mới"

Nếu câu chuyện chính trị mang màu sắc ngoại giao, thì gói thù lao khổng lồ được thông qua hồi tháng 11 lại là một bài toán quản trị doanh nghiệp kinh điển. Bất chấp sự phản đối từ các quỹ đầu tư lớn như quỹ quốc gia Na Uy hay quỹ hưu trí California, hơn 75% cổ đông Tesla đã gật đầu với gói thu nhập trị giá lên tới 1.000 tỷ USD cho Elon Musk.

Để lách qua các rào cản pháp lý, Tesla thậm chí đã thực hiện một nước đi táo bạo là chuyển trụ sở pháp lý sang bang Texas. Tại đại hội cổ đông, Musk đã ví von khoảnh khắc này không chỉ là một chương mới, mà là sự khởi đầu của một "cuốn sách hoàn toàn mới".

Tuy nhiên, mức thù lao kỷ lục này không phải là "bữa trưa miễn phí". Để nhận được trọn vẹn phần thưởng, Musk phải chèo lái con thuyền Tesla đạt được những cột mốc dường như bất khả thi: vốn hóa thị trường phải chạm ngưỡng 8.500 tỷ USD (gấp gần 6 lần mức 1.500 tỷ USD hiện tại), lợi nhuận EBITDA phải đạt 400 tỷ USD, cùng mục tiêu giao 20 triệu xe hoặc 1 triệu robotaxi.

Đây chính là con dao hai lưỡi. Một mặt, nó gắn chặt lợi ích của Musk với sự tăng trưởng thần tốc của công ty. Mặt khác, nó tạo ra áp lực khủng khiếp lên bộ máy vận hành, buộc Tesla phải tăng trưởng nóng thay vì phát triển bền vững. Giới quan sát tài chính cho rằng, đây là cách Musk đặt cược toàn bộ uy tín và tài sản của mình vào một ván bài mà ở đó, ông buộc phải thắng lớn hoặc ra về tay trắng.

Canh bạc robotaxi: Từ giấc mơ viễn tưởng đến dòng tiền thực

Điểm nhấn cuối cùng và cũng là tia hy vọng lớn nhất cho tương lai của Tesla chính là sự chuyển dịch trọng tâm sang trí tuệ nhân tạo (AI) và xe tự hành (Robotaxi). Năm 2025 đánh dấu việc Elon Musk không còn muốn thị trường nhìn nhận Tesla đơn thuần là một hãng sản xuất ô tô điện, mà là một tập đoàn công nghệ AI hàng đầu.

Lấy cảm hứng từ những tác phẩm khoa học viễn tưởng, giấc mơ về những chiếc xe không người lái đang dần hiện hình tại Austin, Texas. Việc triển khai thí điểm các mẫu Model Y tự lái hoàn toàn, không cần tài xế an toàn giám sát, là bước tiến quan trọng nhất trong năm. Dù vẫn còn đó những hoài nghi về độ an toàn và rào cản pháp lý, nhưng phố Wall đã bắt đầu ngửi thấy mùi tiền từ hướng đi này.

Các chuyên gia từ Morgan Stanley gọi năm 2026 sắp tới là "điểm uốn", nơi công nghệ tự lái sẽ bùng nổ. Với việc sản xuất hàng loạt Cybercab dự kiến vào giữa năm sau, Musk đang vẽ ra một viễn cảnh nơi phần mềm và dịch vụ vận tải sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng, thay thế cho doanh số bán xe truyền thống đang có dấu hiệu chững lại vì cạnh tranh gay gắt.

Khép lại năm 2025, Tesla giờ đây không còn đơn thuần là một hãng bán xe, mà đang bán những tấm vé vào tương lai của AI và robotaxi. Với giới đầu tư, câu hỏi tỷ USD lúc này không còn nằm ở doanh số bán hàng mỗi quý, mà là liệu giấc mơ xe không người lái của Musk bao giờ mới thực sự hái ra tiền?

Chưa ai dám chắc đây là bình minh của một đế chế mới hay chỉ là sự lạc quan quá đà. Chỉ biết rằng, chuyến tàu lượn mang tên Tesla chưa bao giờ dành cho những người yếu tim. Và với một "tay chơi" như Elon Musk, sự yên bình mới là điều đáng sợ nhất.