1 triệu USD mua được bao nhiêu vàng qua các giai đoạn lịch sử?

Thị trường kim loại quý thế giới đang chứng kiến những phiên giao dịch nghẹt thở khi giá vàng giao ngay neo ở mức rất cao, quanh ngưỡng 5.116 USD/ounce.

Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, những video "đập hộp" vàng thỏi thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành một trào lưu lan truyền chóng mặt. Thậm chí, việc người dân gom hàng tại các siêu thị bán lẻ như Costco ở Mỹ đã vươn lên thành một hiện tượng tiêu dùng kiểu mới. Vàng, từ một loại tài sản dự trữ quốc gia xa vời, nay trở thành cơn sốt đầu tư sát sườn với tầng lớp đại chúng.

Nhưng hãy thử làm một phép tính lùi về quá khứ: Nếu bạn cầm trong tay 1 triệu USD, khối lượng vàng bạn có thể sở hữu đã "teo tóp" đến mức khó tin như thế nào qua thời gian?

Trong phần lớn thế kỷ 20, giá vàng gần như đi ngang và vắng bóng những cơn địa chấn (Ảnh: Barchart).

Từ "núi vàng" khổng lồ đến tài sản đắt đỏ

Trong phần lớn thế kỷ 20, giá vàng gần như đi ngang và vắng bóng những cơn địa chấn. Theo dữ liệu lịch sử từ Hiệp hội Khai thác Quốc gia Mỹ, vào năm 1900, với mức giá vỏn vẹn 19 USD/ounce, 1 triệu USD có thể giúp bạn "ôm trọn" gần 53.000 ounce vàng. Nếu tổ tiên bạn may mắn sở hữu và giữ được khối tài sản đó cho đến nay, giá trị quy đổi của nó sẽ rơi vào khoảng 273 triệu USD - một con số đủ để đưa bất kỳ ai vào giới siêu giàu.

Tình hình vẫn duy trì sự ổn định tương đối cho đến tận năm 1970, khi giá vàng nhích nhẹ lên mức 36,02 USD/ounce, cho phép nhà đầu tư mua được hơn 27.700 ounce với 1 triệu USD.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ thập niên 1980. Bước ngoặt lịch sử xảy ra vào năm 1971 khi Tổng thống Mỹ Nixon quyết định chấm dứt khả năng chuyển đổi trực tiếp từ đồng USD sang vàng, chính thức đặt dấu chấm hết cho chế độ bản vị vàng.

Khi chiếc "vòng kim cô" kiểm soát giá bị tháo gỡ, vàng được giao dịch tự do trên thị trường và bắt đầu chuỗi ngày tăng giá phi mã. Đến năm 1980, giá vọt lên 615 USD/ounce, đồng nghĩa với việc 1 triệu USD lúc này chỉ còn đổi được hơn 1.600 ounce.

Những thập kỷ sau đó tiếp tục chứng kiến các nấc thang mới của kim loại quý này. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, các ngân hàng trung ương ồ ạt hạ lãi suất và tung ra các gói kích thích kinh tế khổng lồ. Nỗi lo sợ bão giá đã đẩy dòng tiền tháo chạy khỏi chứng khoán để tìm về vàng, kéo giá vọt lên 1.224 USD/ounce vào năm 2010.

Bước sang thập niên 2020, đại dịch toàn cầu cùng những xung đột địa chính trị dai dẳng đã đưa giá vàng thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Tính đến thời điểm hiện tại, với mức giá dao động quanh 5.100 USD/ounce, 1 triệu USD giờ đây chỉ còn mua được chưa tới 194 ounce vàng. Một sự sụt giảm khối lượng khổng lồ minh chứng cho sức mạnh tỷ lệ nghịch giữa lạm phát và sức mua của tiền giấy.

Kênh trú ẩn an toàn hay cỗ máy tối đa hóa lợi nhuận?

Với sự bứt tốc ngoạn mục từ mức 1.250 USD năm 2016 lên tới hơn 5.100 USD/ounce vào đầu năm nay, không thể phủ nhận sức hấp dẫn của vàng. Đơn cử, nếu bạn bỏ ra 10.000 USD mua vàng cách đây 10 năm, khối tài sản 8 ounce đó nay đã trị giá hơn 41.000 USD. Tuy nhiên, dưới lăng kính của các nhà hoạch định tài chính, câu chuyện lại mang một gam màu khác khi đặt lên bàn cân cùng thị trường cổ phiếu.

Dù vàng mang lại mức sinh lời ấn tượng, nhưng trong dài hạn vẫn phải "chào thua" thị trường chứng khoán. Theo các dữ liệu đối chiếu, 1 triệu USD đầu tư vào vàng từ năm 1980 hiện mang về khoảng 8,4 triệu USD. Thế nhưng, nếu số tiền đó được rót vào chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ cùng thời điểm, khối tài sản sinh lời hiện tại đã chạm ngưỡng 189 triệu USD.

Chính vì vậy, các chuyên gia tài chính (CFP) luôn nhấn mạnh rằng: Việc nắm giữ vàng là một chiến lược phòng thủ thông minh, giúp đa dạng hóa danh mục và giảm thiểu rủi ro khi thị trường chao đảo. Tuy nhiên, một "hầm trú ẩn an toàn" hiếm khi đồng nghĩa với một "cỗ máy tối đa hóa lợi nhuận".