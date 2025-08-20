Vì sao hoa nở rực rỡ giữa sa mạc khô hạn nhất thế giới?

Sa mạc Atacama nở hoa vào năm 2017 (Ảnh: Iflscience).

Hiện tượng hiếm gặp có tên khoa học: desierto florido (mùa hoa nở) sẽ xuất hiện tại sa mạc Atacama, Chile vào tháng 9 tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh lại được bao phủ bởi hàng trăm loài hoa dại rực rỡ, thu hút sự quan tâm của giới khoa học và du khách quốc tế.

Hoa nở tại nơi khô cằn nhất thế giới

Theo thông tin từ Tổng công ty Lâm nghiệp Quốc gia Chile (CONAF), hiện tượng desierto florido dự kiến bắt đầu từ tuần thứ ba của tháng 9, đạt đỉnh vào tháng 10 trước khi kết thúc vào nửa đầu tháng 11.

Ông Jorge Carabantes, người đứng đầu khu vực bảo vệ thuộc CONAF, cho biết thảm hoa sẽ trải dài từ vùng Totoral ở phía bắc đến Caleta Chañaral de Aceituno ở phía nam. Những bông hoa đủ sắc màu sẽ biến khung cảnh khắc nghiệt, chỉ toàn cát đá của Atacama thành "biển" hoa lộng lẫy.

Hiện tượng hoa sa mạc nở rộ không diễn ra thường xuyên mà được kích hoạt bởi sự kết hợp hiếm hoi giữa nhiệt độ phù hợp, lượng ánh sáng mặt trời dồi dào và mưa lớn bất thường.

Yếu tố mưa đặc biệt quan trọng và thường gắn liền với hiện tượng El Niño – Dao động Nam (ENSO), khi dòng hải lưu ấm khiến bốc hơi tăng và mang đến lượng mưa nhiều hơn bình thường.

Chính lượng nước quý giá này giúp hạt giống nằm ẩn sâu trong lòng đất suốt nhiều năm có cơ hội nảy mầm và đơm hoa.

Sức sống mãnh liệt của tự nhiên

Những bông hoa cẩm quỳ hồng tươi là điểm nhấn cho các lần nở hoa tại sa mạc Atacama (Ảnh: Getty).

Mỗi mùa hoa tại Atacama đều khẳng định sức sống mãnh liệt của tự nhiên trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Tại đó, đây không chỉ là một sự kiện thu hút du lịch, mà còn là dấu hiệu cho thấy thiên nhiên vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn, buộc con người phải tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu để hiểu rõ hơn về tác động của khí hậu đến những hệ sinh thái mong manh nhất hành tinh.

GS Ana María Mujica, thuộc Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile, cho biết trong vòng 40 năm qua chỉ có khoảng 15 lần sa mạc Atacama nở hoa, chủ yếu ở các khu vực Copiapó và Huasco.

Điều đó cho thấy tính hiếm hoi và giá trị nghiên cứu của hiện tượng này. Thông thường, hoa chỉ nở từ một đến bảy năm một lần, trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11, cũng là thời điểm diễn ra mùa xuân của Nam bán cầu.

Tuy nhiên, chu kỳ này không hoàn toàn ổn định. Năm 2015 và 2017 đã xảy ra hai đợt nở hoa liên tiếp, trong khi năm 2022 ghi nhận hiện tượng bất thường khi hoa nở rộ giữa thời kỳ La Niña, vốn thường ít mưa.

Đặc biệt, năm ngoái Atacama còn chứng kiến hoa nở ngay trong tháng 7, tức giữa mùa đông. Đây là minh chứng cho sự thay đổi khó lường của khí hậu.

Không chỉ đem lại cảnh quan tuyệt đẹp, nơi đây còn là "phòng thí nghiệm tự nhiên" quý giá cho các nhà khoa học. Nó giúp làm rõ mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu toàn cầu, hiện tượng ENSO và hệ sinh thái sa mạc.

Đồng thời, mùa hoa cũng thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới, mang lại giá trị văn hóa và kinh tế cho khu vực.