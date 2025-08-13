Hành trình kéo dài hàng tỷ năm của thiên thạch cổ xưa

Một mảnh thiên thạch nặng 23 gram, được xác định là loại đá chondrite cổ xưa hình thành khoảng 4,56 tỷ năm trước, thậm chí có thể già hơn Trái Đất, vừa rơi xuống bang Georgia, Mỹ.

Mảnh thiên thạch McDonough có tuổi đời già hơn Trái Đất (Ảnh: Đại học Georgia).

Vào ngày 26/7, một quả cầu lửa rực sáng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời nhiều bang ở khu vực đông nam nước Mỹ, hướng về Trái Đất.

Hiện tượng thiên văn hiếm gặp này có cường độ sáng đến mức các vệ tinh ngoài quỹ đạo cũng ghi nhận được.

Vật thể này là một thiên thạch đã lao vào khí quyển Trái Đất với vận tốc lớn, chịu ma sát dữ dội trước khi đáp xuống thành phố McDonough, bang Georgia.

Cú va chạm đã tạo ra một lỗ thủng trên mái nhà, xuyên qua trần và phá hỏng sàn gỗ, chỉ cách vị trí một cư dân khoảng 4 mét. May mắn thay, không có thương vong nào xảy ra sau sự việc.

Nguồn gốc viên đá "già" hơn Trái Đất

Sau khi được thu hồi, thiên thạch có tên McDonough đã được đưa đến Đại học Georgia để nghiên cứu. Nhà khoa học Scott Harris cho biết, kết quả phân tích ban đầu xác định đây là chondrite thông thường hàm lượng kim loại thấp (L) – một dạng đá cổ xưa trong Hệ Mặt Trời.

Thiên thạch McDonough xuyên qua mái nhà, đục một lỗ nhỏ trên sàn nhà trước khi được một nhân chứng ghi lại (Ảnh: Đại học Georgia).

Theo phân tích quỹ đạo, thiên thạch McDonough bắt nguồn từ vành đai tiểu hành tinh chính giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Niên đại ước tính của thiên thạch là khoảng 4,56 tỷ năm, nghĩa là có khả năng hình thành trước cả Trái Đất, vốn ra đời khoảng 4,54 tỷ năm trước.

Giả thuyết cho rằng, khoảng 470 triệu năm trước, một vụ va chạm khổng lồ đã phá vỡ một tiểu hành tinh lớn thành vô số mảnh. Một số mảnh vỡ bị đẩy vào quỹ đạo giao cắt Trái Đất, tiếp tục trôi dạt trong không gian hàng trăm triệu năm trước khi bị lực hấp dẫn kéo vào khí quyển.

Thiên thạch McDonough có thể chính là một trong những mảnh vỡ đó, và mang theo câu chuyện hình thành của Hệ Mặt Trời từ buổi sơ khai.

Giới khoa học nhận định, viên đá nhỏ này trở thành một “nhân chứng” quý giá cho ngành khoa học hành tinh, mang lại bằng chứng sống động về sự hình thành và tiến hóa của Hệ Mặt Trời.

Hiện, nhóm khoa học gia tại Đại học Georgia đang phân tích sâu thành phần khoáng vật, cấu trúc tinh thể và các dấu hiệu biến đổi nhiệt của thiên thạch.

Những dữ liệu này giúp ngành thiên văn học hiểu rõ hơn về môi trường vật chất nguyên thủy, các vụ va chạm lớn và quá trình tiến hóa của các thiên thể.