Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và sự tàn nhẫn đáng sợ của tự nhiên (Video: jungleretreatwayanad).

Hệ thống bẫy ảnh đặt sâu bên trong Khu bảo tồn Wayanad (bang Kerala, Ấn Độ) đã ghi lại được khoảnh khắc hai mẹ con hươu đốm đi ngang qua trước ống kính máy quay trong đêm tối.

Một vài phút sau, máy quay tiếp tục ghi lại được hình ảnh hươu đốm con hốt hoảng chạy ngang qua trước ống kính. Con vật ngoái đầu nhìn lại một lúc, trước khi quay lưng bỏ đi. Không lâu sau, một con hổ cái có tên Dot đã chậm rãi bước theo ngay sau lưng hươu con.

Sự biến mất của hươu mẹ và hành động của hươu con đã khiến những người quản lý Khu bảo tồn Wayanad cảm thấy khó hiểu. Họ quyết định tìm hiểu sự việc bằng cách sử dụng hình ảnh từ những bẫy ảnh khác có trong khu vực.

Video được ghi lại từ bẫy ảnh theo hướng di chuyển của hai mẹ con hươu đốm cho thấy hươu mẹ chỉ còn là cái xác vô hồn. Hổ Dot sau đó quay trở lại và tha xác hươu mẹ đi nơi khác.

Có vẻ như hai mẹ con hươu đốm đã vô tình di chuyển vào vị trí hổ Dot đang ẩn nấp, kết cục hươu mẹ đã bị hổ tấn công và giết chết, trong khi hươu con may mắn chạy thoát. Hổ sau đó lần theo dấu vết của hươu con, nhưng cuối cùng quay trở lại với chiến lợi phẩm mình vừa săn được.

Các nhân viên kiểm lâm tại Wayanad cho biết bản thân hổ Dot cũng vừa sinh hạ 4 con non. Việc giết chết hươu đốm mẹ sẽ giúp các con của Dot và chính bản thân nó có thể tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, điều này cũng đẩy hươu non vào tình thế phải sống một mình trong thế giới tự nhiên. Các chuyên gia về động vật cho rằng hươu non khó có thể tồn tại được lâu trong tình trạng bơ vơ như vậy.

Hươu đốm (tên khoa học Axis axis), thường chỉ sinh một con, hiếm khi sinh đôi. Con non cai sữa và bắt đầu ăn cỏ khi được khoảng 6 tuần tuổi, nhưng phải đến 6 tháng tuổi mới cai sữa hoàn toàn.

Hươu đốm non sống với mẹ đến khoảng một năm tuổi mới bắt đầu cuộc sống tự lập. Hươu đực thường tự lập sớm hơn hươu cái.