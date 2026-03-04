DNews
Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu

T.Thủy

(Dân trí) - Tết Nguyên Tiêu năm nay, nhiều người yêu thích thiên văn trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, đã có thể quan sát được hiện tượng “trăng máu” trên bầu trời đêm.

Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu - 1

Nguyệt thực toàn phần, hay còn được gọi là “trăng máu”, là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng, trong đó Mặt Trăng sẽ đi vào vùng tối hoàn toàn của Trái Đất. Ảnh chụp “trăng máu” trên bầu trời TPHCM (Ảnh: Dương Nguyễn).

Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu - 2

Hiện tượng “trăng máu” năm nay xuất hiện đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng). Khi hiện tượng “trăng máu” xảy ra, Trái Đất nằm giữa, che khuất ánh sáng chiếu từ Mặt Trời đến Mặt Trăng. Tuy nhiên, một phần ánh sáng Mặt Trời vẫn sẽ xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất, gây ra hiện tượng khúc xạ, trong đó các bước sóng đỏ ít bị tán xạ sẽ chiếu lên Mặt Trăng, khiến Mặt Trăng chuyển thành màu đỏ, thay vì màu xám như thường thấy. Ảnh chụp “trăng máu” trên bầu trời thành phố Guwahati, Ấn Độ (Ảnh: Anupam Nath).

Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu - 3

So với Nhật thực toàn phần, Nguyệt thực toàn phần xảy ra thường xuyên hơn, trung bình 1-2 lần mỗi năm hoặc lâu hơn. Trái với hiện tượng Nhật thực, những người có mặt trên Trái Đất có thể quan sát hiện tượng này trực tiếp bằng mắt thường mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tượng “trăng máu” đang dần được hình thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Andy Wong).

Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu - 4

Mặt trăng xuất hiện mờ ảo phía sau một tòa nhà cao tầng ở thành phố Panama (Ảnh: Matias Delacroix).

Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu - 5

Lần gần đây nhất xảy ra hiện tượng “Trăng máu” là vào ngày 14/3 năm ngoái. Nếu đã bỏ lỡ hiện tượng Nguyệt thực toàn phần vào tối 3/3, bạn có thể chờ đến lần xảy ra hiện tượng này tiếp theo vào đêm 28/8. Ảnh Nguyệt thực hình thành phía sau một nhà thờ ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Ahn Young-joon).

Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu - 6

Mọi người có thể quan sát hiện tượng “Trăng máu” bằng mắt thường mà không cần kính lọc. Ảnh chụp trên bầu trời thành phố Ahmedabad, Ấn Độ (Ảnh: Ajit Solanki).

Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu - 7

“Trăng máu” xuất hiện phía sau tháp Namsan, thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Kim Hong-Ji).

Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu - 8

“Trăng máu” xuất hiện bên ngoài đài quan sát Westmont, thành phố Santa Barbara, bang California, Mỹ (Ảnh: Alisha Genetin).

Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu - 9

Những người yêu thích thiên văn quan sát và chụp ảnh “trăng máu” từ bên trong Tử Cấm Thành, Trung Quốc (Ảnh: Andy Wong).

