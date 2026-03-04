Chùm ảnh “trăng máu” đỏ rực trên bầu trời đêm Tết Nguyên Tiêu

Hiện tượng “trăng máu” năm nay xuất hiện đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng). Khi hiện tượng “trăng máu” xảy ra, Trái Đất nằm giữa, che khuất ánh sáng chiếu từ Mặt Trời đến Mặt Trăng. Tuy nhiên, một phần ánh sáng Mặt Trời vẫn sẽ xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất, gây ra hiện tượng khúc xạ, trong đó các bước sóng đỏ ít bị tán xạ sẽ chiếu lên Mặt Trăng, khiến Mặt Trăng chuyển thành màu đỏ, thay vì màu xám như thường thấy. Ảnh chụp “trăng máu” trên bầu trời thành phố Guwahati, Ấn Độ (Ảnh: Anupam Nath).