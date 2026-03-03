Trước Ba Tư cổ đại, vùng đất Iran đã có nền văn minh gồm chữ viết và đô thị

Theo World Population Review, Iran được xếp vào nhóm quốc gia có lịch sử lâu đời nhất thế giới, tồn tại từ khoảng năm 3.200 trước Công nguyên, đứng thứ hai là Ai Cập tồn tại muộn hơn khoảng 100 năm.

Iran thường được nhắc đến trong lịch sử như trung tâm của các đế chế Ba Tư cổ đại, đồng thời cũng là một trong những khu vực hình thành sớm các nền văn minh nhân loại.

Nhiều nghiên cứu khảo cổ cho thấy, các xã hội phức tạp đã xuất hiện trên cao nguyên Iran từ hơn 5.000 năm trước, với dấu hiệu của đô thị hóa, chữ viết và tổ chức nhà nước sơ khai.

Theo Tehran Times, các nhà khảo cổ học cho rằng nền văn minh Elam, phát triển ở vùng tây nam Iran ngày nay, là một trong những nền văn minh sớm nhất của Tây Á.

Những di vật thuộc thời kỳ Proto-Elamite có niên đại khoảng 3200-2800 trước Công nguyên cho thấy sự xuất hiện của các trung tâm định cư lớn và hệ thống quản lý kinh tế sơ khai.

Hình tượng người Proto-Elam với sừng dê rừng (Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan).

Nhiều hiện vật và cấu trúc xây dựng thuộc nền văn minh Elam tại các khu vực như Dehloran và Persepolis, cho thấy sự tồn tại của những hệ thống kinh tế và kỹ thuật tương đối phát triển từ hơn 4.000 năm trước.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, nền văn minh Elam được xem là "bình minh của văn minh Iran", phản ánh sự hình thành sớm của các xã hội có tổ chức nhà nước, tôn giáo và thương mại.

Trung tâm giao thoa của các nền văn minh cổ

Cao nguyên Iran nằm giữa các trung tâm văn minh cổ đại như Lưỡng Hà ở phía tây và thung lũng sông Ấn ở phía đông. Vị trí này giúp hình thành các tuyến giao thương cổ đại nối liền Tây Á và Nam Á từ rất sớm.

Những di chỉ khảo cổ cho thấy các cộng đồng cổ đại trên cao nguyên Iran đã tham gia mạng lưới trao đổi hàng hóa rộng lớn từ thời kỳ đồ đồng.

Các hiện vật bằng đá quý, kim loại và gốm được tìm thấy tại nhiều khu vực cho thấy sự tồn tại của các tuyến thương mại đường dài từ hàng nghìn năm trước.

Các trung tâm văn hóa Proto-Elamite được phát hiện trải rộng trên nhiều khu vực cho thấy sự hình thành của một nền văn minh có phạm vi ảnh hưởng lớn.

Dấu vết của xã hội có chữ viết sớm

Các bằng chứng khảo cổ cho thấy Iran đã bước vào thời kỳ lịch sử thành văn từ khoảng thiên niên kỷ thứ IV trước Công nguyên, gần tương đương với thời điểm chữ viết xuất hiện tại Lưỡng Hà.

Nhiều hiện vật thuộc văn hóa Proto-Elamite cho thấy sự tồn tại của các hệ thống ký hiệu được sử dụng trong quản lý kinh tế và hành chính.

Những dấu vết này cho thấy cư dân cổ đại tại Iran đã phát triển các hình thức ghi chép sớm, đánh dấu bước chuyển từ thời tiền sử sang lịch sử.

Theo Live Science, các hiện vật kim loại tinh xảo từ khoảng 5.000 năm trước cũng phản ánh trình độ kỹ thuật cao của cư dân cổ đại.

Một tượng bạc thuộc văn hóa Proto-Elamite có niên đại khoảng 3100–2900 trước Công nguyên cho thấy khả năng chế tác kim loại và đời sống nghi lễ phát triển trong các xã hội cổ đại ở Iran.

Những trung tâm văn minh cổ đại

Nhiều di tích khảo cổ tại Iran cho thấy sự tồn tại của các trung tâm đô thị cổ đại với quy mô đáng kể. Trong số đó, Susa được xem là một trong những thành phố cổ lâu đời nhất ở Tây Á và từng là trung tâm chính trị của nền văn minh Elam.

Các công trình kiến trúc lớn cũng phản ánh trình độ tổ chức xã hội cao. Di tích Chogha Zanbil ở tây nam Iran là một quần thể tôn giáo Elamite được xây dựng khoảng năm 1250 trước Công nguyên, với kim tự tháp bậc thang (ziggurat) hiếm hoi còn tồn tại ngoài khu vực Lưỡng Hà.

Di chỉ khảo cổ Chogha Zanbil, Iran hình thành khoảng 1250 trước Công nguyên (Ảnh: AMW).

Những công trình này cho thấy cư dân cổ đại đã phát triển các hình thức tổ chức tôn giáo và nhà nước phức tạp.

Các cuộc khai quật tại nhiều khu vực khác nhau của Iran tiếp tục cho thấy dấu vết của các đô thị cổ và trung tâm sản xuất thủ công.

Các bằng chứng khảo cổ học về luyện kim, chế tác gốm và sản xuất đồ trang sức cho thấy nền kinh tế cổ đại tại đây đã đạt trình độ phát triển đáng kể.

Nếu trước đây Lưỡng Hà thường được xem là trung tâm duy nhất của các nền văn minh cổ đại, thì ngày nay các nhà nghiên cứu ngày càng nhấn mạnh vai trò của cao nguyên Iran như một trung tâm văn minh độc lập.

Các bằng chứng khảo cổ cho thấy vùng đất này đã trải qua quá trình phát triển liên tục từ các cộng đồng nông nghiệp sơ khai đến các xã hội đô thị có tổ chức.

Di tích còn lại của nền văn minh Elam (Ảnh: Amazingbibletimeline).

Ngày nay, Iran vẫn là một trong những khu vực giàu di sản khảo cổ nhất thế giới. Hàng nghìn di chỉ khảo cổ được ghi nhận trên khắp lãnh thổ cho thấy chiều sâu lịch sử đặc biệt của quốc gia này.

Những bằng chứng ngày càng rõ ràng cho thấy cao nguyên Iran là một trong những trung tâm phát triển văn hóa cổ đại quan trọng, góp phần định hình nền văn minh nhân loại từ buổi bình minh của lịch sử.