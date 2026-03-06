Cụ bà 117 tuổi mỗi ngày đều ăn món rất quen thuộc với người Việt

Món quen thuộc của cụ bà 117 tuổi

Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn gắn chặt với chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Những thực phẩm quen thuộc tưởng chừng đơn giản lại có thể âm thầm nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa.

Có thể nhìn vào bài học từ cụ bà Maria Branyas Morera, người từng nắm giữ kỷ lục sống thọ nhất thế giới với tuổi thọ 117.

Cụ bà Maria Branyas Morera (Ảnh: Getty).

Theo các nghiên cứu chuyên sâu về cơ thể cụ bà, bí quyết trường thọ không nằm ở việc sở hữu bộ gen hoàn hảo hay hoàn toàn tránh bệnh tật. Điều quan trọng hơn là khả năng thích nghi, chịu đựng và phục hồi của cơ thể trước những tổn thương theo thời gian.

Đáng chú ý, tế bào của cụ duy trì được cơ chế tự dọn dẹp các “rác thải” chuyển hóa và tái tạo rất hiệu quả.

Một điểm nổi bật trong chế độ ăn của cụ bà là việc duy trì thói quen sử dụng sữa chua mỗi ngày.

Trong thực đơn của cụ, sữa chua đóng vai trò quan trọng vì cung cấp lợi khuẩn nhóm Bifidobacterium giúp giảm viêm và sản sinh các axit béo có lợi cho cơ thể.

Bên cạnh việc ưu tiên các loại hạt giàu chất béo tốt, mỗi người có thể hình thành thói quen ăn một hũ sữa chua mỗi ngày. Món ăn đơn giản này giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của thực phẩm nhiều dầu mỡ và khó tiêu.

Vai trò của sữa chua trong việc duy trì sức khỏe

Các nghiên cứu tìm hiểu nền tảng sinh học đặc biệt của cụ Maria Branyas Morera cho thấy trong nhiều thập kỷ cuối đời, cụ duy trì thói quen ăn 3 khẩu phần sữa chua mỗi ngày.

Kết quả phân tích hệ vi sinh đường ruột của cụ cho thấy số lượng lợi khuẩn Bifidobacterium cao bất thường. Đây là nhóm vi khuẩn có thể gia tăng nhờ việc tiêu thụ sữa chua đều đặn. Các nhà khoa học nhận định cụ sở hữu một “hệ vi sinh đường ruột lý tưởng”, đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh.

Sữa chua có nhiều giá trị sức khỏe. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên sữa chua không đường (Ảnh: Getty).

Phó giáo sư vi sinh vật học Claus Christophersen tại Đại học Edith Cowan, Australia cho biết sữa chua là thực phẩm đặc biệt vì chứa vi khuẩn sống, trong đó quan trọng nhất là nhóm Lactobacillus. Đây là loại vi khuẩn tham gia trực tiếp vào quá trình lên men sữa để tạo thành sữa chua.

Các vi khuẩn này sử dụng carbohydrate trong sữa để tạo ra axit lactic. Quá trình lên men làm protein trong sữa đông lại, hình thành cấu trúc đặc trưng của sữa chua. Lactobacillus có vai trò thiết yếu đối với sức khỏe đường ruột, dù trong cơ thể chúng ta thường chỉ tồn tại với số lượng khiêm tốn.

“Khi số lượng lợi khuẩn tăng lên, độ pH trong ruột sẽ giảm xuống, tạo ra môi trường bất lợi cho vi khuẩn gây hại. Đồng thời, môi trường axit nhẹ này lại giúp các vi khuẩn có lợi phát triển mạnh hơn”, PGS Christophersen phân tích.

Không chỉ sữa chua, chế độ ăn tổng thể mới quyết định sức khỏe.

Giáo sư Emad El Omar, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hệ vi sinh thuộc Đại học New South Wales và Bệnh viện St George, Australia cho rằng sữa chua chỉ là một phần trong lối sống lành mạnh của cụ bà.

Cụ Maria Branyas Morera duy trì chế độ ăn Địa Trung Hải giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt. Cụ hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ, đường bổ sung và tinh bột tinh chế.

Chế độ ăn này cung cấp nguồn carbohydrate phức hợp, chất xơ và nhiều vi chất cần thiết, tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột phát triển bền vững. Nhờ đó, cơ thể duy trì được khả năng chống viêm, tăng cường miễn dịch và làm chậm tiến trình lão hóa.

Các chuyên gia cho rằng tuổi thọ dài khỏe mạnh không đến từ một loại thực phẩm đơn lẻ mà là sự kết hợp của lối sống điều độ, dinh dưỡng hợp lý và duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng. Tuy nhiên, việc bổ sung sữa chua mỗi ngày là một thói quen đơn giản, dễ thực hiện và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho sức khỏe lâu dài.