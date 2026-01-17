Loài cá có vẻ ngoài kinh dị, giống quái vật ngoài hành tinh trong phim ảnh

Loài cá sở hữu vẻ bề ngoài đáng sợ

Dưới đáy sâu của những vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp địa cầu, nơi áp lực nước cực kỳ khủng khiếp, tồn tại một loài cá sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng đáng sợ, có thể khiến nhiều người nhìn thấy phải ám ảnh. Loài cá này có tên gọi cá kính viễn vọng Ấn Độ, tên khoa học Gigantura indica.

Tên gọi của loài cá này bắt nguồn từ đôi mắt hình ống to lớn, nổi bật trên gương mặt của chúng, giống như những ống kính tiềm vọng. Đôi mắt đặc biệt cho phép loài cá này có thể phát hiện những con mồi phát quang sinh học dưới vùng biển sâu, hoặc phát hiện con mồi dựa vào hình bóng của chúng thông qua nguồn sáng hiếm hoi ở những vùng đại dương sâu thẳm.

Hình minh họa về hình dáng của loài cá kính viễn vọng (Ảnh: Viện Sinh học Thủy sinh Nam Phi).

Đôi mắt không phải là điểm nhấn duy nhất trên gương mặt của loài cá này. Cá kính viễn vọng Ấn Độ còn sở hữu một chiếc miệng rộng, hai hàm răng sắc nhọn mọc lởm chởm chìa ra bên ngoài, tạo nên một “nụ cười” khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy rùng mình vì giống hệt tạo hình của những quái vật trong các bộ phim kinh dị.

Một mẫu vật cá kính viễn vọng Ấn Độ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ).

Cá kính viễn vọng Ấn Độ có thân hình thon dài, có thể đạt chiều dài tối đa 25cm khi trưởng thành. Cơ thể cá không có vảy, phủ một lớp tinh thể màu bạc lấp lánh, giúp phản chiếu môi trường xung quanh và ngụy trang tốt hơn trong bóng tối. Cá có tư thế bơi thẳng đứng, thường hướng lên phía trên.

Video hiếm thấy về cặp cá kính viễn vọng Ấn Độ vẫn còn sống ngoài tự nhiên, được quay ngoài khơi quần đảo Hawaii (Mỹ) ở độ sâu 1.214m (Video: Viện Nghiên cứu Thủy sinh vịnh Monterey).

Cách săn mồi đặc biệt

Cá kính viễn vọng được phân bố rộng khắp tại các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới khắp địa cầu, ở độ sâu lên đến 2.600m. Ở môi trường này, việc khan hiếm thức ăn là điều thường xuyên xảy ra, do vậy cá kính viễn vọng sẽ tận dụng tất cả mọi con mồi mà nó bắt được.

Ở độ sâu mà ánh sáng khó có thể chiếu tới, đôi mắt đặc biệt của cá kính viễn vọng được xem là chìa khóa cho sự sinh tồn, khi nó có thể phát hiện những ánh sáng le lói hoặc bất kỳ dấu hiệu sinh học nào của các loài sinh vật biển khác.

Cận cảnh gương mặt đáng sợ như quái vật ngoài hành tinh của cá kính viễn vọng Ấn Độ (Ảnh: Dave Johnson).

Cá kính viễn vọng Ấn Độ có cấu trúc hàm đặc biệt, không có xương hàm cố định, giúp nó có thể mở rộng miệng đến mức khó tin để ăn thịt những con mồi to lớn hơn cả cơ thể của chúng. Dạ dày của loài cá này cũng có khả năng giãn nở rất ấn tượng. Các nhà khoa học đã từng ghi nhận trường hợp con mồi có kích thước gấp đôi cá kính viễn vọng Ấn Độ nằm gọn trong dạ dày của chúng.

Ngoài ra, vì hầu hết sinh vật đều có phát quang sinh học, do vậy cá kính viễn vọng có dạ dày màu đen để che chắn ánh sáng phát ra từ con mồi mà nó đã nuốt, điều này giúp cá kính viễn vọng không bị phát sáng và không trở thành con mồi của những loài đi săn khác ở đáy biển sâu.

Cách sinh sản khác thường

Cá kính viễn vọng là một loài lưỡng tính đồng thời, có cả cơ quan sinh sản đực và cái trên cùng một cá thể. Cá trưởng thành sẽ phóng cả trứng và tinh trùng ra đại dương, nơi một số ít có may mắn kết hợp với nhau để hình thành nên cá non.

Đây là một đặc điểm sinh tồn quan trọng của loài cá này ở dưới đáy biển sâu, nơi con đực và con cái sẽ gặp rất nhiều khó khăn để ghép đôi.

Con non của cá kính viễn vọng có hình dáng khác biệt so với những con trưởng thành (Ảnh: Dante Fenolio).

Con non của cá kính viễn vọng có hình cầu, khác biệt hoàn toàn so với cá trưởng thành và sinh sống ở tầng nước nông. Điều này khiến các nhà khoa học đã từng nhầm tưởng rằng con non của cá kính viễn vọng Ấn Độ là một loài hoàn toàn khác trong hơn 80 năm.

Chỉ đến giai đoạn trưởng thành, con non của cá kính viễn vọng mới trải qua một sự biến đổi lớn về cấu trúc xương và hình dạng cơ thể để tạo nên hình dạng thường thấy của cá trưởng thành và di chuyển đến sống ở vùng nước sâu.

Loài cá bí ẩn và hiếm gặp

Do cá kính viễn vọng sống ở rất sâu dưới đáy đại dương, đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học mới chỉ 2 lần gặp gỡ loài cá này khi nó còn sống ngoài môi trường tự nhiên. Hầu hết những nghiên cứu về cá kính viễn vọng Ấn Độ đều thông qua xác cá thu thập được khi bị mắc kẹt vào lưới của ngư dân.

Video mô phỏng một con cá kính viễn vọng trưởng thành (Video: Science Enthusiast).

Hiện loài cá này vẫn tồn tại nhiều điều bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra lời giải đáp, như cách mà chúng có thể sinh tồn, phát triển trong môi trường tăm tối và khắc nghiệt dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Do rất hiếm gặp nên số lượng quần thể cá kính viễn vọng Ấn Độ ngoài tự nhiên vẫn chưa thể được thống kê. Ngoài ra, loài cá này không bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác hải sản của con người, do vậy, chúng chưa bị đưa vào danh sách các loài động vật cần được bảo tồn của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.