Một đoạn video ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Phinda, Nam Phi, đã hé lộ khoảnh khắc sinh tồn đầy kịch tính của một linh dương nước non. Con vật đáng thương bị một linh dương đực trưởng thành truy đuổi gắt gao, buộc nó phải nhảy xuống hồ nước để tìm đường thoát thân.

Thế nhưng, hiểm nguy chưa dừng lại. Dưới làn nước, một con cá sấu đã chờ sẵn và không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lao tới tấn công linh dương non.

May mắn cho linh dương non, cá thể cá sấu này chưa hoàn toàn trưởng thành, khiến nó không thể kết liễu con mồi một cách dễ dàng. Sau một cuộc giằng co quyết liệt, linh dương non đã thoát khỏi hàm cá sấu và cố gắng bơi về phía bờ.

Tưởng chừng đã thoát nạn, nhưng điều bất ngờ và tàn nhẫn hơn lại xảy ra: linh dương non bị chính đồng loại của mình đẩy trở lại hồ nước.

Linh dương tàn nhẫn đẩy con non vào hàm cá sấu (Video: Kruger).

Cụ thể, con linh dương đực vẫn đứng quan sát toàn bộ diễn biến. Khi linh dương non vừa đặt chân lên bờ, nó bất ngờ lao tới, dùng sừng húc văng con non trở lại hồ, đẩy nó vào vòng vây của cá sấu một lần nữa.

Tuy nhiên, số phận một lần nữa mỉm cười với linh dương non khi nó vẫn kịp thời thoát khỏi hàm cá sấu và bỏ chạy. Lần này, con vật chọn hướng di chuyển ngược lại, tránh xa nơi linh dương đực đang chờ.

Về phần cá sấu, dường như nó không quá đói bụng nên không mấy mặn mà với việc săn mồi. Mặc dù vậy, cú táp của nó vẫn để lại một vết thương đáng kể trên lưng linh dương non.

Hành động tàn nhẫn của linh dương đực đối với đồng loại vẫn là một ẩn số. Giới chuyên gia nhận định, nhiều khả năng con đực đang tìm cách xua đuổi linh dương non ra khỏi mẹ của nó nhằm mục đích giao phối với con cái.

Linh dương nước (waterbuck) là loài linh dương phổ biến ở các khu vực cận sa mạc Sahara thuộc châu Phi. Chúng thường sinh sống gần các nguồn nước, có kích thước trung bình, với chiều dài cơ thể từ 1,7 đến 2,3 mét và nặng từ 140 đến 270 kg. Con đực thường lớn hơn con cái.

Chỉ linh dương nước đực mới sở hữu cặp sừng dài từ 50 đến 80 cm. Sừng không chỉ là công cụ tự vệ mà còn được con đực sử dụng trong các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và bạn tình.

Thức ăn chủ yếu của linh dương nước là cỏ, lá cây và cây bụi thấp. Chúng là loài vật phụ thuộc vào nước, không thể sống sót lâu trong điều kiện khô hạn do nhu cầu uống nước hàng ngày.