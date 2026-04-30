Một bước đột phá lượng tử có thể chấm dứt khả năng tàng hình của tàu ngầm

Tàu ngầm luôn là biểu tượng của sự bí mật trong chiến tranh hải quân, ẩn mình dưới hàng trăm mét nước biển, khó bị phát hiện bởi các phương pháp truyền thống như sonar hay quan sát trực quan.

Tuy nhiên, một cuộc cách mạng trong công nghệ phát hiện đang diễn ra, hướng tới cơ học lượng tử, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến tàng hình dưới lòng đại dương.

Tàu ngầm có thể di chuyển dưới mặt nước hàng ngàn km mà đối phương khó phát hiện, đặc biệt khi sử dụng công nghệ giảm tiếng ồn và lớp phủ chống sonar (ảnh: Razihusin/Getty Images).

Hạn chế của phương pháp truyền thống

Các biện pháp đối phó truyền thống với tàu ngầm chủ yếu dựa vào âm thanh (sonar chủ động/thụ động, phao sonar) hoặc phát hiện bằng mắt thường (tìm kiếm hình bóng, vệt nước, phát quang sinh học).

Tuy nhiên, những phương pháp này có nhiều hạn chế. Tàu ngầm được thiết kế để ẩn mình, khiến việc phát hiện bằng mắt thường trở nên khó khăn. Phát hiện bằng âm thanh cũng có thể bị vô hiệu hóa bằng cách hoạt động yên tĩnh hoặc sử dụng vật liệu hấp thụ sonar.

Cơ học lượng tử: Chìa khóa mới

Để vượt qua những hạn chế này, nghiên cứu phát hiện tàng hình đang chuyển hướng sang cơ học lượng tử. Các phương pháp mới này khai thác các đặc tính độc đáo của vật lý lượng tử để phát hiện những nhiễu loạn nhỏ nhất trong trọng lực hoặc từ trường của Trái Đất.

Ngay cả những tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất cũng tạo ra những dị thường này, và cảm biến lượng tử có khả năng phát hiện chúng ở phạm vi xa hơn nhiều so với sonar hay các kỹ thuật khác.

Máy tính lượng tử sử dụng trạng thái lượng tử của nguyên tử để đo từ trường cực yếu. Ngay cả một tàu ngầm hạt nhân hiện đại cũng tạo ra biến đổi nhỏ trong từ trường Trái Đất, và cảm biến lượng tử có thể phát hiện những “tiếng thì thầm” này (ảnh: Quantic69/Getty Images).

Hai công cụ chính trong lĩnh vực cảm biến lượng tử là từ kế lượng tử và thiết bị giao thoa lượng tử siêu dẫn (SQUID). Cả hai đều được thiết kế để phát hiện những dị thường từ tính yếu ớt, dấu hiệu của một vật thể kim loại được giấu kín.

Từ kế lượng tử: Hoạt động bằng cách sử dụng các trạng thái lượng tử của nguyên tử để cảm nhận từ trường. "Spin" trong các nguyên tử hoạt động như những la bàn thu nhỏ, bị ảnh hưởng bởi từ trường và tạo ra dao động. Tia laser đo những dao động này với độ chính xác cực cao, cho phép từ kế lượng tử phát hiện từ trường yếu hơn hàng tỷ lần so với nam châm tủ lạnh.

Thiết bị SQUID: Được làm từ những vòng dây kim loại siêu lạnh có độ dẫn điện cao, nối với nhau bằng mối nối Josephson. Khi từ trường chạy qua các vòng dây, chúng gây nhiễu loạn dòng điện. Việc giữ các vòng dây ở trạng thái siêu lạnh giúp SQUID phát hiện ngay cả những "tiếng thì thầm" từ trường yếu nhất.

Ngoài ra, các máy đo trọng lực lượng tử cũng dựa vào nhiệt độ cực lạnh. Chúng siêu lạnh một đám mây nguyên tử rubidium trong chân không, sau đó đẩy chúng lên bằng tia laser, khiến sóng lượng tử của chúng tách thành hai đường. Khi chúng rơi xuống và kết hợp lại, chúng tạo ra sự giao thoa.

Phân tích những gợn sóng này giúp các nhà nghiên cứu tìm ra cường độ trọng lực xuống đến phần triệu của gal, từ đó phát hiện các đường hầm ẩn, khối lượng ngầm hoặc tàu ngầm đang di chuyển.

Cuộc đua phát hiện và tương lai của chiến tranh dưới biển

Việc phát hiện tàu ngầm ở khoảng cách xa hơn nhiều so với trước đây có thể làm thay đổi cán cân trong chiến tranh bí mật dưới biển, buộc hải quân các nước phải tìm cách đối phó (ảnh: Simonbradfield/Getty Images).

Mặc dù hầu hết các công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn nguyên mẫu, những tiến bộ gần đây cho thấy một số quốc gia đang chiếm ưu thế trong cuộc đua phát hiện, điều này có thể định hình tương lai của hoạt động gián điệp và chiến tranh bí mật.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đạt được thành công với các cảm biến lượng tử gắn trên máy bay không người lái, khắc phục nhược điểm của các phương pháp phát hiện từ trường truyền thống ở các vùng biển vĩ độ thấp (như Biển Đông), nơi từ trường Trái Đất chạy song song với bề mặt, tạo ra các điểm mù.

Hệ thống mới sử dụng công nghệ từ kế nguyên tử bẫy dân số kết hợp (CPT) với các đám mây nguyên tử rubidium, quét các nhiễu loạn trong mức năng lượng của nguyên tử để xác định cường độ và hướng của từ trường.

Hệ thống CPT của Trung Quốc có hiệu suất tương đương với hệ thống Phát hiện dị thường từ trường - Vai trò mở rộng (MAD-XR) của NATO, nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể và có thể triển khai hiệu quả chỉ bằng một thiết bị duy nhất.

Điều này có thể buộc các lực lượng hải quân trên thế giới phải áp dụng các chiến lược mới để tránh bị phát hiện, như thiết kế tàu ngầm nhỏ gọn hơn, bổ sung thiết bị gây nhiễu chủ động hoặc triển khai các đàn máy bay không người lái để ngụy trang chuyển động.