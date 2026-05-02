Học sinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại giải robot thế giới

Kết quả chung cuộc, cả 3 đội của Trường THCS Cầu Giấy đều đạt thành tích nổi bật (Ảnh: BTC).

VEX Robotics World Championship 2026 (VEX World 2026) là đấu trường robotics học đường lớn nhất thế giới, quy tụ hàng chục nghìn học sinh từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại hạng mục VEX IQ năm nay, các đại diện từ Việt Nam không chỉ giữ vững phong độ ở nhiều trận đấu đối kháng mà còn chứng minh tư duy kỹ thuật tốt qua các giải thưởng chuyên môn.

Vượt qua chuỗi 10 trận vòng loại kịch tính với mật độ cạnh tranh cao (trung bình 80-85 đội mỗi bảng), Việt Nam xuất sắc có 4/7 đội tuyển ghi tên vào Top 20, chính thức giành vé bước vào vòng Chung kết Liên minh.

Đáng chú ý, ba đại diện từ Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) gồm Supernova, Ironbots, Venus và đội Whole Lotta Red từ Brighton College Vietnam là những cái tên đã thể hiện bản lĩnh làm chủ công nghệ ấn tượng trước các đối thủ quốc tế.

Đồng thời, đoàn Việt Nam cũng đã gặt hái được nhiều thành tích khác như đội SuperNova (20259E), IronBots (68039V) - đạt hạng 3 bảng đấu và đội Venus (20259R) - đạt hạng 4 giải đấu. Đây đều là các đội đến từ Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội).

Đội Whole Lotta Red (Brighton College Vietnam) được vào Vòng chung kết của bảng đấu (Ảnh: BTC).

Bên cạnh thứ hạng thi liên minh, các đội còn lại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với điểm số kỹ năng (Skills) nằm trong nhóm dẫn đầu toàn giải, minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tư duy kỹ thuật tốt.

Danh sách các đội từ Việt Nam có điểm số kỹ năng trong nhóm dẫn đầu toàn giải: Đội 68039V - IronBots (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) - Bảng đấu: Arts - Xếp hạng: 3/83 - Skill Ranking: 11/357 Đội 20259E - SuperNova (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) - Bảng đấu: Design - Xếp hạng: 3/83 - Skill Ranking: 23/357 Đội 20259R - Venus (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) - Bảng đấu: Science - Xếp hạng: 4/84 - Skill Ranking: 6/357 Đội 15167B - Whole Lotta Red (Brighton College Vietnam) - Bảng đấu: Opportunity - Xếp hạng: 8/82 - Skill Ranking: 84/357 Đội 13863J – Resilience (Hà Nội) - Bảng đấu: Design - Xếp hạng: 21/83 - Skill Ranking: 91/357 Đội 47747V - WASS- ITEAM (Hệ thống trường Quốc tế Tây Úc, TPHCM) - Bảng đấu: Design - Xếp hạng: 28/83 - Skill Ranking: 34/357 Đội 20160M - MINIONS (Phường Hòa Bình, Phú Thọ) - Bảng đấu: Arts - Xếp hạng: 31/83 - Skill Ranking: 138/357

Trong số các đại diện Việt Nam năm nay, đội tuyển Supernova (20259E) đã mang đến một hành trình đầy cảm hứng, chinh phục khán giả bằng lối thi đấu thông minh.

Xuyên suốt vòng loại, đội liên tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu. Dù áp lực cạnh tranh vô cùng lớn, các chiến binh trẻ vẫn giữ vững phong độ, nỗ lực không ngừng để cán đích ở vị trí Hạng 3 bảng đấu.

Đội Resilience nhận giải thưởng Innovate Award (Ảnh: BTC).

Đoàn Việt Nam cũng ghi nhận sự xuất sắc của đội Resilience (13863J) với giải thưởng Innovate Award. Đây là giải thưởng danh giá vinh danh quy trình thiết kế kỹ thuật sáng tạo và Sổ tay Kỹ thuật (Engineering Notebook) đạt chuẩn mực quốc tế.

Theo đại diện ban tổ chức, việc tham gia và đạt thành tích tại VEX World 2026 không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn mở ra nhiều cơ hội học hỏi, giao lưu quốc tế cho học sinh. Đây cũng là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển giáo dục STEM, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.