Nghiên cứu mới: 3 yếu tố chính khiến chó tấn công chủ

Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của chủ nuôi, môi trường sống và trải nghiệm cá nhân của chó trong việc hình thành hành vi hung hăng.

Công bố trên tạp chí Science Direct, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng chủ nuôi, môi trường sống và trải nghiệm sống riêng của con chó là những dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Tiến sĩ Ann Baslington Davies, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh: “Chủ nuôi kiểm soát phần lớn môi trường sống của chó. Chính vì thế cách người chủ tương tác, quản lý thú cưng cần được chú ý nhiều hơn”.

Theo nghiên cứu mới, chủ nuôi ảnh hưởng lớn đến việc một con chó có thể đột ngột tấn công con người (Ảnh minh họa: Getty).

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học đã phỏng vấn hơn 180 chuyên gia về chó, bao gồm huấn luyện viên chuyên nghiệp và các nhà nghiên cứu hành vi động vật. Kết quả cho thấy có 18 yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến khả năng chó tấn công, được chia thành ba nhóm chính: cách huấn luyện của chủ nuôi; cách chó thích nghi, phản ứng với môi trường xung quanh; và các vấn đề bệnh lý của chúng.

Điều đáng ngạc nhiên là những yếu tố thường được cho là nguyên nhân gây ra sự hung dữ bất thường như giống chó, tuổi, giới tính hay việc triệt sản lại không được các chuyên gia đánh giá là quá quan trọng. Thay vào đó, các chuyên gia khuyến nghị cần nhìn nhận nguy cơ chó cắn người qua ba nhóm yếu tố: chủ nuôi, môi trường sống và bản thân con chó.

Chủ nuôi huấn luyện sai cách

Trong ba nhóm này, phần lớn chuyên gia đồng thuận rằng các yếu tố liên quan đến chủ nuôi và cách nuôi dưỡng có ảnh hưởng lớn nhất đến hành vi hung hăng hướng về con người. Đáng chú ý, có tới 94,1% chuyên gia cho rằng việc huấn luyện sai cách sẽ làm tăng nguy cơ chó tấn công con người.

Cụ thể, họ cảnh báo về các phương pháp huấn luyện mang tính trừng phạt như dùng bạo lực hoặc gây sợ hãi cho chúng.

TS. Baslington Davies giải thích rằng các cách huấn luyện kiểu này chỉ nhằm dập tắt hành vi không mong muốn từ vật nuôi mà không hiểu được nguyên nhân phía sau, cũng không tạo ra cách huấn luyện phù hợp cho con chó. Điều này dễ dẫn đến sự ức chế, từ đó làm tăng khả năng phản ứng hung hăng.

Tương tự, việc hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể và hành vi của chó sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ bị cắn. Các chuyên gia huấn luyện cảnh báo rằng những chủ nuôi không hiểu rõ thú cưng của mình đang tự đặt bản thân vào nguy cơ bị tấn công cao hơn.

Môi trường sống căng thẳng có thể khiến chó nuôi tăng sự hung hăng và nguy cơ tấn công con người (Ảnh: Gia Đoàn).

Môi trường sống

Ngoài ra, môi trường sống cũng là yếu tố quan trọng. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng việc nuôi chó trong môi trường bất ổn hoặc gây căng thẳng có thể khiến chúng dễ trở nên hung dữ.

Khoảng 1/3 số chuyên gia cho rằng một ngôi nhà ồn ào, lịch sinh hoạt thay đổi liên tục có thể tạo ra mức độ căng thẳng đủ lớn để khiến chó phản ứng bạo lực.

Tính cách vốn có của loài

Trong nghiên cứu, chỉ 52% chuyên gia cho rằng tính cách vốn có của loài hoặc gen có thể là yếu tố rủi ro. Khi nhắc đến giống chó, họ quan tâm nhiều hơn đến các đặc điểm hành vi như bản năng bảo vệ lãnh thổ hay xu hướng săn mồi.

Chó cần được đáp ứng các nhu cầu phù hợp với đặc điểm giống để tránh bị ức chế, nhưng không có giống nào mặc định hung hăng hơn giống khác.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là bản thân con chó không phải là yếu tố cần xem xét. Quan trọng hơn giống loài là việc con chó có được chăm sóc tốt, khỏe mạnh và được nuôi dưỡng đúng cách hay không.

Theo các chuyên gia, chó giống như nhiều loài khác, chúng có một giai đoạn phát triển nhạy cảm, trong đó trải nghiệm sống sẽ ảnh hưởng lớn đến hành vi sau này. Một con chó lớn lên trong môi trường thiếu tiếp xúc với chủ hoặc thế giới bên ngoài có thể trở nên sợ hãi. Chính nỗi sợ này có thể dẫn tới hành vi hung hăng trong tương lai.

Phần lớn chuyên gia đều đồng ý rằng việc không đáp ứng đủ nhu cầu của chó sẽ làm tăng nguy cơ nguy hiểm. Những nhu cầu này có thể rất cơ bản như thức ăn, chỗ ở, nhưng cũng bao gồm cả kích thích tinh thần và vận động thể chất.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng sự khó chịu hoặc bệnh tật cũng làm tăng khả năng chó tấn công. Bất kỳ tình trạng nào gây đau đớn, khó chịu về thể chất, hạn chế vận động, ngứa ngáy hay buồn nôn đều có thể khiến chó trở nên cáu kỉnh và dễ cắn hơn.

Ngoài ra, nhiều bác sĩ thú y cho rằng các bệnh lý thần kinh như động kinh cũng có thể khiến chó trở nên hung hăng. Họ lưu ý rằng một số ít trường hợp chó có thể trở nên hung dữ sau cơn động kinh, co giật và khuyến cáo người nuôi nên giữ khoảng cách, đảm bảo con vật ở nơi an toàn và cho chúng thời gian hồi phục hoàn toàn.