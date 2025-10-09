Phát hiện chó lai sói ở châu Âu, khơi lại tranh cãi về loài sói xám

Tổ chức bảo tồn và môi trường Callisto mới đây đã ghi nhận một cá thể lai sói gần Thessaloniki, Hy Lạp, trong quá trình phân tích 50 mẫu sói từ đất liền quốc gia này.

Kết quả phân tích cho thấy cá thể này có tỷ lệ di truyền 45% sói và 55% chó, minh chứng rõ ràng cho việc giao phối thành công giữa chó sói xám (Canis lupus) và chó nhà (Canis familiaris).

Phát hiện này đặc biệt quan trọng vì nó phản ánh sự gia tăng dân số sói và sự mở rộng phạm vi phân bố của chúng ở Hy Lạp.

Mặc dù có sự khác biệt lớn về ngoại hình giữa một con chó sói hoang và một số giống chó nhà như chó pug hay chihuahua, nhưng sự thật là chúng có quan hệ họ hàng cực kỳ gần gũi.

Chó nhà và chó sói hoang dã chia sẻ đến 99,96% DNA và con đường tiến hóa của chúng tách ra từ một tổ tiên chung là loài sói cách đây từ 14.000 đến 40.000 năm.

Quần thể sói đã bùng nổ khắp châu Âu trong những năm gần đây, mặc dù không phải ai cũng vui mừng trước sự trở lại của chúng (Ảnh: Michael LaRosa).

Trong sinh học, hai loài khác nhau thường không thể giao phối để tạo ra thế hệ con cháu hữu thụ (fertile offspring) do sự bất tương thích về nhiễm sắc thể, điển hình là ngựa và lừa sinh ra con la vô sinh.

Tuy nhiên, chó, sói xám và nhiều loài chó sói khác đều sở hữu 78 nhiễm sắc thể được sắp xếp thành 39 cặp. Sự tương thích di truyền cao này cho phép chúng giao phối thành công và sinh ra những cá thể lai có khả năng sinh sản.

Hiện tượng lai tạo giữa chó và sói không phải là điều mới mẻ đối với khoa học. Một nghiên cứu năm 2018 đã tìm thấy "những khối nhỏ tổ tiên của loài chó" trong bộ gen của 62% số sói được lấy mẫu ở Âu Á.

Tại Hoa Kỳ, người ta ước tính có hơn 300.000 con chó lai sói đang sinh sống. Hiện tượng này thường xảy ra khi một con chó cái đi lạc khỏi nhà trong thời kỳ động dục và giao phối với một con sói đực hoang dã.

Sự xuất hiện của chó lai sói ở Hy Lạp là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy quần thể sói đang phát triển mạnh mẽ. Một cuộc khảo sát gần đây của Callisto ước tính có khoảng 2.075 con sói ở Hy Lạp, một sự gia tăng đáng kể so với những thập kỷ trước.

Tuy nhiên, sự trở lại của loài sói, dù là tin tốt đối với bảo tồn, lại gây ra những lo ngại sâu sắc cho người dân địa phương. Sự gia tăng phạm vi phân bố của sói dẫn đến sự gia tăng các vụ tấn công được báo cáo ở một số khu vực, gây ra xung đột giữa con người và động vật hoang dã.

Trong một vụ việc gây sốc gần đây, một bé gái năm tuổi đã bị sói vồ khi đang chơi trên bãi biển ở bán đảo Halkidiki.

Sự xuất hiện của giống chó lai sói ở Hy Lạp nhấn mạnh một mối quan hệ đang phát triển và phức tạp giữa con người, động vật nuôi và thế giới hoang dã hiện đại.

Nó đặt ra thách thức cho các nhà bảo tồn về việc quản lý quần thể sói đang mở rộng, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương, tìm kiếm một giải pháp chung sống bền vững trong một châu Âu mà ranh giới giữa thành phố và hoang dã ngày càng trở nên mỏng manh.