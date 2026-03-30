NASA chốt giờ phóng Artemis II đưa phi hành gia bay quanh Mặt Trăng

NASA cho biết sứ mệnh Artemis II đang hướng tới mốc phóng chuyến bay đưa phi hành gia thực hiện hành trình quanh Mặt Trăng vào thứ Tư (1/4), đồng thời khẳng định hiện không có bất kỳ sự cố kỹ thuật nào đe dọa thời điểm cất cánh.

Tên lửa thuộc Hệ thống Phóng Không gian Artemis II trên bệ phóng (Ảnh: NASA).

Cửa sổ phóng của Artemis II sẽ mở vào lúc 18h24 giờ Mỹ (5h24 ngày 2/4 tại Việt Nam) và kéo dài trong hai giờ.

Nếu bị trì hoãn hoặc hủy vì bất kỳ lý do nào, NASA vẫn còn các cơ hội phóng thay thế đến hết ngày 6/4. Tuy vậy, các quan chức cơ quan này bày tỏ mức độ tự tin cao rằng sứ mệnh có thể cất cánh đúng kế hoạch trên tên lửa Space Launch System (SLS).

Đáng chú ý, NASA đã hoàn tất đánh giá sẵn sàng bay (flight readiness review) trước khi đưa SLS ra bệ phóng vào ngày 20/3, và kể từ đó không phát hiện vấn đề nào hoặc rủi ro cần xử lý thêm trước khi "bật đèn xanh" cho Artemis II.

"Các hệ thống bay đã sẵn sàng, hệ thống mặt đất đã sẵn sàng, các đội phóng và vận hành đã sẵn sàng, và đội điều hành bay tại Houston cũng đã sẵn sàng. Phi hành đoàn đã đến từ hôm qua, và tôi biết họ cũng đã sẵn sàng, thậm chí là hơn thế nữa", bà Lori Glaze, quyền Phó quản trị phụ trách Ban Phát triển Hệ thống Thám hiểm của NASA, cho biết trong cuộc họp cập nhật tình trạng sứ mệnh ngày 29/3.

Bà nói thêm, trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi vẫn phát hiện những vấn đề nhỏ và xử lý ngay tại chỗ, nhưng không có điều gì hiện đang đe dọa thời điểm phóng đầu tiên.

Yếu tố lớn nhất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phóng ngày 1/4 hiện là thời tiết. Dự báo cho thấy có 20% khả năng vi phạm các điều kiện thời tiết, chủ yếu do mây tích ở tầng đối lưu thấp.

Artemis II sẽ là sứ mệnh có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis, chương trình nhằm đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng và tiến tới xây dựng căn cứ lâu dài tại đây.

Sứ mệnh sẽ đưa các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch cùng phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada thực hiện chuyến bay kéo dài 10 ngày quanh Mặt Trăng trên tàu vũ trụ Orion.

Phi hành đoàn Artemis II sẽ không đi vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng. Thay vào đó, tàu Orion sẽ bay vòng qua phía xa của Mặt Trăng theo quỹ đạo hình số 8, tận dụng lực hấp dẫn để đưa tàu trở lại Trái Đất theo một đường bay trực tiếp.

Đây là chuyến thử nghiệm thứ hai của Orion, vốn từng bay ra ngoài quỹ đạo Trái Đất nhưng là lần đầu tiên có người trên tàu.

Trước đó, sứ mệnh Artemis I đã được phóng vào tháng 11/2022, đưa tàu Orion không người lái bay vào quỹ đạo Mặt Trăng trong khoảng một tháng và hoàn thành thành công.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Artemis II sẽ mở đường cho sứ mệnh tiếp theo là Artemis III. Trong đó, Orion sẽ được đưa vào quỹ đạo Trái Đất để thử nghiệm các thao tác rendezvous (tiếp cận) và docking (kết nối) với tàu đổ bộ Mặt Trăng.

Thành công của bước thử nghiệm này sẽ dẫn tới Artemis IV, sứ mệnh mà NASA kỳ vọng sẽ đánh dấu lần đổ bộ Mặt Trăng có người lái đầu tiên kể từ khi chương trình Apollo kết thúc cách đây hơn 50 năm.