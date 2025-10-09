Lĩnh vực hạt nhân đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 đã khai mạc tại Đà Nẵng vào ngày 8/10, quy tụ hơn 400 đại biểu từ 80 tổ chức trong và ngoài nước.

Sự kiện do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân.

Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16, do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức ngày 8/10, tại Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Hội nghị thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý từ các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, trường đại học trong nước, cùng các giáo sư, chuyên gia đến từ các quốc gia có nền khoa học và công nghệ hạt nhân tiên tiến. Đây là diễn đàn quan trọng để trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các hướng đi mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh: "Trong hơn 40 năm qua, ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng, từ nghiên cứu cơ bản, ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp, đến an toàn bức xạ, quan trắc môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và từng bước tiếp cận các công nghệ hạt nhân tiên tiến trên thế giới".

Ông khẳng định những đóng góp này đã góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công Bính).

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của năng lượng nguyên tử trong nhiều lĩnh vực.

Năng lượng nguyên tử được giao những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, giữ vững an ninh quốc phòng, đòi hỏi tầm nhìn, năng lực và nguồn nhân lực mới.

Với hơn 200 báo cáo khoa học thuộc nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, ứng dụng trong thực tiễn đến quản lý an toàn, hội nghị là diễn đàn khoa học rộng mở để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các hướng đi mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công Bính).

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết, địa phương hiện có trên 500 cơ sở bức xạ, chủ yếu ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và an ninh. Chủ tịch Đà Nẵng khẳng định công tác quản lý nhà nước về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố luôn được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân.

Đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tái khẳng định Nga là đối tác tin cậy của ngành hạt nhân Việt Nam, cung cấp thiết bị công nghệ cao, nhiên liệu hạt nhân và đào tạo chuyên gia. Việc cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đang thực hiện theo kế hoạch, dự án xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân mới đang triển khai tại Đồng Nai.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị chung giữa hai nước cho việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đang triển khai tích cực. Đại sứ quán Liên bang Nga cam kết tiếp tục hỗ trợ tối đa và cung cấp thông tin đầy đủ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực hạt nhân.