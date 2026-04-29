Thiếu niên 14 tuổi tự chế động cơ phản lực tại nhà

Cậu bé Xa Cẩm Cương đang tự tay lắp ráp động cơ phản lực thu nhỏ ngay tại nhà (Ảnh: Sina).

Cha mẹ của Xa Cẩm Cương (Trung Quốc) cho biết từ khi còn học mẫu giáo, cậu bé đã bị cuốn hút bởi máy bay giấy, khi cậu nhận ra sự khác biệt giữa việc phóng một chiếc máy bay giấy và ném một tờ giấy vo tròn. Xa đã liên tục hỏi cha mình vì sao máy bay giấy lại có thể lướt đi và đáp xuống nhẹ nhàng như vậy.

Đến năm lớp 3, cậu bé đã dành nhiều giờ mỗi ngày để đọc sách về hàng không, tự học giải tích, khí động học, mạch điện tử, cũng như làm quen với các phần mềm phức tạp như công cụ thiết kế cơ khí 3D SolidWorks hay AutoCAD…

Xa đã biến một góc căn phòng của mình thành phòng nghiên cứu với mục tiêu chế tạo một động cơ phản lực có thể hoạt động được.

Một góc phòng của Xa Cẩm Cương đã trở thành phòng nghiên cứu (Ảnh: Sina).

Xa cho biết ban đầu cậu tìm xem các video hướng dẫn chế tạo động cơ phản lực thu nhỏ trên mạng xã hội Douyin (phiên bản TikTok dành riêng cho thị trường Trung Quốc). Tuy nhiên, cậu bé không muốn học theo người khác, chỉ thực hiện các bước lắp ráp như hướng dẫn, mà muốn tự mình thiết kế động cơ phản lực từ đầu, dựa trên những kiến thức bản thân đã tích lũy được.

“Một số người đã đăng bản thiết kế trên mạng và chỉ việc làm theo, nhưng cháu thấy điều đó chỉ là sự sao chép từ bản thiết kế có sẵn. Cháu sẽ không học được gì và điều này rất lãng phí thời gian”, Xa Cẩm Cương trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo Thanh niên Trung Quốc.

Để thực hiện tham vọng của mình, Xa đã tự tay vẽ bản thiết kế kỹ thuật động cơ phản lực trên giấy, sau đó dựng thành bản vẽ kỹ thuật 2D trên phần mềm AutoCAD, trước khi chuyển đổi sang mô hình thiết kế 3D bằng phần mềm SolidWorks. Xa cũng đã sử dụng những kiến thức về hàng không, khí động học… để tính toán kỹ lưu lượng khí đi qua động cơ, nhiệt độ và áp suất…

Xa Cẩm Cương tự tính toán trên giấy trước khi sử dụng phần mềm mô phỏng trên máy tính về quá trình hoạt động của động cơ (Ảnh: Sina).

Từ giữa năm ngoái, Xa bắt tay lắp ráp thủ công động cơ phản lực theo bản thiết kế của mình.

Cậu quay lại toàn bộ quá trình chế tạo và chia sẻ lên mạng xã hội Douyin, qua đó kết nối với những người cùng đam mê và nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ người có kinh nghiệm. Một số người còn hỗ trợ in 3D các chi tiết để giúp cậu hoàn thành dự án.

Tháng 12 năm ngoái, Xa hoàn tất nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên, song không thể vận hành. Sau đó, cậu xác định nguyên nhân đến từ thiết kế buồng đốt và sai sót trong căn chỉnh máy nén. Dù vậy, Xa không nhụt chí và tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

“Không gì có thể thành công ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên. Dù thất bại, cháu vẫn học được nhiều kinh nghiệm và xem đó là động lực cho lần thử nghiệm thứ hai”, Xa Cẩm Cương chia sẻ.

Thiếu niên 14 tuổi tự chế động cơ phản lực tại nhà (Video: GT).

Trong video mới được chia sẻ lên mạng xã hội Douyin, Xa Cẩm Cương cho biết mình đã lắp ráp xong động cơ phản lực mới với những cải tiến và sửa lỗi so với bản thử nghiệm đầu tiên. Hiện động cơ đã có thể khởi động được, nhưng vẫn cần một số tinh chỉnh để có thể hoạt động ổn định.