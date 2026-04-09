Bất ngờ với thực đơn của Artemis II, có món từ thập niên 1980

Các phi hành gia NASA trên tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II thực hiện nhiệm vụ bay vòng quanh Mặt Trăng được chuẩn bị một thực đơn đặc biệt cho 10 ngày trong vũ trụ.

Phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada lấy mẫu bữa ăn trong không gian thử nghiệm cho sứ mệnh Artemis II (Ảnh: NASA).

Theo NASA, 4 thành viên phi hành đoàn đã có cơ hội thử, đánh giá và xếp hạng toàn bộ các món ăn trong thực đơn tiêu chuẩn trong quá trình thử nghiệm trước chuyến bay. Các lựa chọn này được cân bằng giữa sở thích cá nhân, yêu cầu dinh dưỡng và khả năng đáp ứng của tàu Orion.

Thực đơn dành cho phi hành đoàn Artemis II (Ảnh: NASA).

Theo đó, thực đơn của các phi hành gia bao gồm các loại thực phẩm như mì ống, pho mát, ức bò, bông cải xanh và 58 chiếc bánh tortilla. Nhìn chung, bốn thành viên phi hành đoàn có tới 189 món trong thực đơn khác nhau để lựa chọn trong hành trình vòng quanh Mặt Trăng.

Đáng chú ý, Tortilla có kết cấu mềm, dẻo và liền khối nên khi gấp, cuộn hoặc cắn không bị tách thành các mảnh vụn nhỏ như bánh mì lát thông thường.

Bánh Tortilla có thể cuộn tròn và không bị tách vụn (Hình mnh hoạ: CTV).

Trong môi trường vi trọng lực, đây là khác biệt rất quan trọng, bởi chỉ một mẩu vụn nhỏ cũng không rơi xuống sàn mà có thể lơ lửng trong khoang tàu, bay vào mắt phi hành gia, lọt vào hệ thống thông gió hoặc bám vào các bảng điều khiển điện tử nhạy cảm.

Chính vì ưu thế gần như không sinh vụn này, từ thập niên 1980, NASA đã ưu tiên tortilla thay cho bánh mì trong nhiều sứ mệnh không gian, và Artemis II tiếp tục duy trì lựa chọn đó với 58 chiếc cho hành trình 10 ngày quanh Mặt Trăng.

NASA cho biết thêm, các loại thực phẩm có khả năng bảo quản dài ngày, được thiết kế phù hợp khi sử dụng trong môi trường trong tàu vũ trụ, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh vụn hoặc hạt nhỏ trong môi trường vi trọng lực.

Đáng chú ý, các bữa ăn trong sứ mệnh Artemis II có thể được làm nóng nhờ vào máy hâm thức ăn “kiểu cặp” - thiết bị chưa từng được sử dụng trong các sứ mệnh Apollo trước đây.

Máy hâm thức ăn "kiểu cặp" của NASA (Ảnh: NASA).

“Thực phẩm được dùng trong sứ mệnh Artemis II được thiết kế nhằm đảm bảo sức khỏe và hiệu suất làm việc của phi hành đoàn trong hành trình quanh Mặt Trăng. Do không có khả năng tiếp tế, tất cả các bữa ăn phải được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, có thể bảo quản lâu dài, dễ dàng chuẩn bị và sử dụng trên tàu Orion”, NASA cho biết trên website.

Có tới 43 tách cà phê đã được chuẩn bị cho phi hành đoàn trong 10 ngày thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian. Ngoài cà phê, các phi hành gia có ít nhất chín lựa chọn đồ uống khác, bao gồm nước chanh, trà xanh, nước táo, cũng như "đồ uống sáng" gồm sô cô la, vani và dâu tây.

Mặc dù lựa chọn đồ uống có hạn, NASA cho biết mỗi phi hành gia được phân bổ hai loại đồ uống có hương vị mỗi ngày. Ngoài ra còn có năm loại nước sốt nóng trên tàu và một số món tráng miệng - chủ yếu là bánh quy và sô cô la.