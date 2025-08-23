Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ chuyển giao công nghệ bán dẫn cho Gia Lai

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty TORmem (Hoa Kỳ) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra cánh cửa phát triển công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) tại địa phương.

Theo nội dung ký kết ngày 21/8, Công ty TORmem sẽ đóng vai trò tư vấn và hỗ trợ các đơn vị của tỉnh Gia Lai trong việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của công ty.

Trước mắt, trọng tâm sẽ là hỗ trợ Trường Đại học Quy Nhơn đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo nhân lực chuyên sâu về bán dẫn và AI.

Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (trái) và ông Nguyễn An Thạo, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TORmem, ký kết thỏa thuận hợp tác (Ảnh: Kim Loan).

Bên cạnh đó, TORmem cũng cam kết hỗ trợ tỉnh Gia Lai thực hiện các sáng kiến đột phá như xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn, triển khai các dự án thử nghiệm (PoC) và xây dựng nguyên mẫu nhà máy sản xuất chip bán dẫn.

Doanh nghiệp này cũng sẽ nghiên cứu, hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn, hướng tới việc đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu phát triển phù hợp với chiến lược của công ty.

Thỏa thuận còn bao gồm việc hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, cũng như kết nối Gia Lai với các chuyên gia, doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bán dẫn tại Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bày tỏ sự hoan nghênh đối với những bước đi nhanh chóng và thiết thực của Công ty TORmem.

Ông Tuấn nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận này đặt nền tảng vững chắc, mở ra cơ hội lớn để Gia Lai phát triển công nghiệp bán dẫn và AI. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công ty triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết.

“Với năng lực, sự tâm huyết và nỗ lực của các bên, Gia Lai sẽ sớm trở thành một trong những trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn và AI tại Việt Nam”, ông Tuấn tin tưởng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi ký kết hợp tác (Ảnh: Kim Loan).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với Công ty TORmem để khẩn trương cụ thể hóa các nội dung hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin về định hướng phát triển, chính sách ưu đãi và tiềm năng của tỉnh.

Đồng thời, ông yêu cầu Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với TORmem xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn và triển khai chương trình đào tạo nhân lực, coi đây là bước đi quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, lâu dài cho các bên.