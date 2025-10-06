Có bao nhiêu vệ tinh Starlink trên quỹ đạo?

Starlink, chùm vệ tinh của SpaceX, đang cách mạng hóa việc tiếp cận internet vệ tinh trên toàn thế giới, đặc biệt mang lại lợi ích đáng kể cho cư dân nông thôn và du khách.

Với tốc độ kết nối vượt trội so với các nhà cung cấp địa phương, Starlink đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm internet ổn định và nhanh chóng.

Dịch vụ này không chỉ giải quyết vấn đề kết nối ở vùng sâu vùng xa mà còn mang lại sự tiện lợi tối đa cho những người thường xuyên di chuyển. Thay vì phụ thuộc vào Wi-Fi công cộng, người dùng Starlink có thể truy cập internet từ hầu hết mọi nơi, biến mọi chuyến đi thành một văn phòng di động.

Trong cuộc đua internet vệ tinh, Starlink được đánh giá cao hơn Viasat về tốc độ và sự tiện lợi. Mặc dù dự án Kuiper của Amazon hứa hẹn là một đối thủ đáng gờm, nhưng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa sẵn sàng cạnh tranh.

Thành công của Starlink phần lớn đến từ số lượng vệ tinh khổng lồ trên quỹ đạo. Tính đến nay, hơn 8.400 vệ tinh Starlink đang hoạt động, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, số lượng vệ tinh thực tế có thể biến động do một số không thể duy trì quỹ đạo.

Hơn 8.400 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo (ảnh minh hoạ: Getty).

Tính đến ngày 25 tháng 9 năm 2025, đã có 8.475 vệ tinh Starlink trên quỹ đạo, và SpaceX đặt mục tiêu nâng con số này lên 42.000. Điều này hứa hẹn một phạm vi phủ sóng toàn cầu mạnh mẽ hơn, đặc biệt có lợi cho người dùng Starlink Mini khi du lịch.

Tuy nhiên, việc tăng số lượng vệ tinh cũng đi kèm với những thách thức. Các vệ tinh Starlink đầu tiên được phóng vào năm 2019, nhưng không phải tất cả đều duy trì quỹ đạo như dự kiến.

Các cơn bão mặt trời có thể khiến chúng rơi trở lại Trái Đất sớm hơn. Điển hình là vào tháng 2/2022, một cơn bão địa từ đã khiến 40 trong số 49 vệ tinh Starlink mới phóng bị rơi và bốc cháy. Tương tự, vào tháng 7 năm 2024, 20 vệ tinh Starlink khác cũng gặp sự cố và bốc cháy trong khí quyển.

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng khoa học

Cộng đồng khoa học lo ngại về số lượng vệ tinh ngày càng tăng (Ảnh minh hoạ: Getty).

Trong khi nhiều người hào hứng với tương lai của Starlink, cộng đồng khoa học lại bày tỏ lo ngại về số lượng vệ tinh ngày càng tăng. Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU) đã lên tiếng về nguy cơ mảnh vỡ không gian, ảnh hưởng đến quan sát thiên văn và làm hỏng tầm nhìn bầu trời đêm.

IAU đặc biệt lo ngại về bề mặt phản chiếu của các vệ tinh Starlink, có thể gây nhiễu cho các kính thiên văn mặt đất nhạy cảm, cũng như tín hiệu vô tuyến từ các chòm sao vệ tinh này có thể cản trở các quan sát thiên văn.

Tuy nhiên, Elon Musk, chủ sở hữu của Starlink, vẫn giữ vững quan điểm rằng kế hoạch vệ tinh của ông sẽ không ảnh hưởng đến thiên văn học. Ông khẳng định trên mạng xã hội X: "Sẽ không ai nhìn thấy Starlink trừ khi quan sát thật kỹ và sẽ không có ảnh hưởng gì đến những tiến bộ trong thiên văn học".